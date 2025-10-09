गांधीनगर: गरबा में पत्थर बरसाने वालों के खिलाफ एक्शन, 190 अवैध दुकानों पर चला बुलडोजर﻿

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। गुजरात की राजधानी गांधी के बहियाल में गरबा के दौरान पथराव, पुलिस पर हमला और दुकानों में आगजनी की गंभीर घटनाओं के बाद प्रशासन ने कानून का सख्ती से पालन करने के लिए आज सुबह से ही गांव के मुख्य मार्ग पर अवैध रूप से बनाए गए तटबंधों को तोड़ने की कार्रवाई शुरू कर दी है।

प्रशासन की ओर से नोटिस प्रशासन ने पूरे इलाके के लगभग 190 अवैध कब्जेदारों को नोटिस जारी किए थे। उन्हें दो दिनों के भीतर निर्माण संबंधी साक्ष्य प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख दी गई थी। इसकी समय सीमा बुधवार शाम को समाप्त हो गई। इस अवधि के दौरान एक भी अवैध कब्जेदार ने सड़क एवं भवन विभाग, दहेगाम और न ही कैपिटल प्लानिंग सब-डिवीजन के उप-कार्यकारी अभियंता को निर्माण संबंधी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किए। इस वजह से आज सुबह से ही कड़ी पुलिस सुरक्षा के साथ अवैध कब्जेदारों को गिराने का काम शुरू कर दिया गया।