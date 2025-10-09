गांधीनगर: गरबा में पत्थर बरसाने वालों के खिलाफ एक्शन, 190 अवैध दुकानों पर चला बुलडोजर
गुजरात के गांधीनगर में गरबा कार्यक्रम के दौरान पथराव की घटना के बाद प्रशासन ने सख्त कदम उठाए हैं। 190 अवैध दुकानों को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया गया है और 66 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया गया है। गरबा कार्यक्रम में पथराव के कारण इलाके में तनाव फैल गया था, जिसके बाद पुलिस ने स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए कार्रवाई की।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। गुजरात की राजधानी गांधी के बहियाल में गरबा के दौरान पथराव, पुलिस पर हमला और दुकानों में आगजनी की गंभीर घटनाओं के बाद प्रशासन ने कानून का सख्ती से पालन करने के लिए आज सुबह से ही गांव के मुख्य मार्ग पर अवैध रूप से बनाए गए तटबंधों को तोड़ने की कार्रवाई शुरू कर दी है।
प्रशासन की ओर से नोटिस
प्रशासन ने पूरे इलाके के लगभग 190 अवैध कब्जेदारों को नोटिस जारी किए थे। उन्हें दो दिनों के भीतर निर्माण संबंधी साक्ष्य प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख दी गई थी।
इसकी समय सीमा बुधवार शाम को समाप्त हो गई। इस अवधि के दौरान एक भी अवैध कब्जेदार ने सड़क एवं भवन विभाग, दहेगाम और न ही कैपिटल प्लानिंग सब-डिवीजन के उप-कार्यकारी अभियंता को निर्माण संबंधी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किए। इस वजह से आज सुबह से ही कड़ी पुलिस सुरक्षा के साथ अवैध कब्जेदारों को गिराने का काम शुरू कर दिया गया।
एसपी ने क्या कहा?
बहियाल गांव में तोड़फोड़ अभियान चल रहा है। गांधीनगर के एसपी रवि तेजा वासमशेट्टी ने बताया, "कुल 186 व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। तोड़फोड़ अभियान के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए एसडीएम, पंचायत अधिकारी और 300 पुलिसकर्मी मौजूद हैं। हमने कुछ दिन पहले हुई पथराव की घटना में शामिल लोगों की व्यावसायिक संपत्तियों की पहचान कर ली है और आज उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है।"
51 अतिक्रमणकारियों को नोटिस जारी किए गए
रायपुर घामिज करोली रोड पर कुल 190 अतिक्रमणकारियों में से 135 और हाथीजन से बहियाल रोड पर 51 अतिक्रमणकारियों को नोटिस जारी किए गए हैं।
अधिकारी बुलडोजर की मदद से अतिक्रमण हटाने का काम कर रहे हैं। हिंसक घटना की सूचना मिलते ही पुलिस सक्रिय हो गई। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 83 लोगों के खिलाफ नामजद और 200 लोगों के खिलाफ भीड़ के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। अब तक 66 से ज़्यादा संदिग्धों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है।
गरबा में पत्थर फेंकने से पहले क्या हुआ था?
उत्तर प्रदेश के कानपुर में 'आई लव मुहम्मद' लिखे बैनर लगाए गए थे। इसी तरह के बैनर सोशल मीडिया पर भी पोस्ट किए जा रहे थे। गांधीनगर के पास बहियाल गांव के एक हिंदू युवक ने इस सोशल मीडिया पोस्ट पर टिप्पणी की।
इसके बाद बहियाल के मुस्लिम युवक भड़क गए और उस युवक की दुकान और आस-पास की दुकानों में तोड़फोड़ और आग लगा दी। फिर वे उस मंडप में गए जहां नवरात्रि गरबा खेला जा रहा था और पथराव किया। इसके बाद माहौल तनावग्रस्त हो गया था।
