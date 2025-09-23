रूस में भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेषों की प्रदर्शनी लगाएगा भारत

संस्कृति मंत्रालय 24 से 28 सितंबर तक रूस के कलमीकिया में भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेषों की प्रदर्शनी आयोजित करेगा। राष्ट्रीय संग्रहालय में रखे बुद्ध के अवशेष कलमीकिया की राजधानी एलिस्टा में तीसरे अंतरराष्ट्रीय बौद्ध फोरम में प्रदर्शित किए जाएंगे। इस फोरम का मुख्य आकर्षण शाक्यमुनि के पवित्र अवशेष और बौद्ध धर्म विषय पर आयोजित प्रदर्शनियां होंगी।

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। संस्कृति मंत्रालय 24 से 28 सितंबर तक रूस के कलमीकिया में भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेषों की एक प्रदर्शनी आयोजित करेगा। संस्कृति मंत्रालय ने सोमवार को बताया कि यहां राष्ट्रीय संग्रहालय में रखे बुद्ध के पवित्र अवशेषों को 24 से 28 सितंबर तक रूस के कलमीकिया में एक प्रदर्शनी के तहत प्रदर्शित किया जाएगा।कलमीकिया की राजधानी एलिस्टा में तीसरे अंतरराष्ट्रीय बौद्ध फोरम का आयोजन किया जा रहा है।

क्या होगा फोरम का मुख्य आकर्षण? मंत्रालय ने कहा कि नई सहस्त्राब्दी में बौद्ध धर्म विषय पर आयोजित इस फोरम का मुख्य आकर्षण भारत से लाए गए शाक्यमुनि के पवित्र अवशेष, अंतरराष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ और राष्ट्रीय संग्रहालय द्वारा आयोजित चार प्रदर्शनियां और तीन विशेष शैक्षणिक व्याख्यान होंगे।