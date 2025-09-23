Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    रूस में भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेषों की प्रदर्शनी लगाएगा भारत

    By Digital Desk Edited By: Abhishek Pratap Singh
    Updated: Tue, 23 Sep 2025 02:33 AM (IST)

    संस्कृति मंत्रालय 24 से 28 सितंबर तक रूस के कलमीकिया में भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेषों की प्रदर्शनी आयोजित करेगा। राष्ट्रीय संग्रहालय में रखे बुद्ध के अवशेष कलमीकिया की राजधानी एलिस्टा में तीसरे अंतरराष्ट्रीय बौद्ध फोरम में प्रदर्शित किए जाएंगे। इस फोरम का मुख्य आकर्षण शाक्यमुनि के पवित्र अवशेष और बौद्ध धर्म विषय पर आयोजित प्रदर्शनियां होंगी।

    prefferd source google
    Hero Image
    तस्वीर का इस्तेमाल प्रस्तुतिकरण के लिए किया गया है।

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। संस्कृति मंत्रालय 24 से 28 सितंबर तक रूस के कलमीकिया में भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेषों की एक प्रदर्शनी आयोजित करेगा।

    संस्कृति मंत्रालय ने सोमवार को बताया कि यहां राष्ट्रीय संग्रहालय में रखे बुद्ध के पवित्र अवशेषों को 24 से 28 सितंबर तक रूस के कलमीकिया में एक प्रदर्शनी के तहत प्रदर्शित किया जाएगा।कलमीकिया की राजधानी एलिस्टा में तीसरे अंतरराष्ट्रीय बौद्ध फोरम का आयोजन किया जा रहा है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    क्या होगा फोरम का मुख्य आकर्षण?

    मंत्रालय ने कहा कि नई सहस्त्राब्दी में बौद्ध धर्म विषय पर आयोजित इस फोरम का मुख्य आकर्षण भारत से लाए गए शाक्यमुनि के पवित्र अवशेष, अंतरराष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ और राष्ट्रीय संग्रहालय द्वारा आयोजित चार प्रदर्शनियां और तीन विशेष शैक्षणिक व्याख्यान होंगे।

    इसमें कहा गया है कि राष्ट्रीय संग्रहालय से बुद्ध के पवित्र अवशेषों को प्रथम प्रदर्शनी के लिए कलमीकिया गणराज्य भेजा जाएगा तथा उनके साथ वरिष्ठ भारतीय और अंतरराष्ट्रीय भिक्षुओं का एक उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी जाएगा, जो उस क्षेत्र की बौद्ध बहुल आबादी को आशीर्वाद देगा और प्रार्थना करने में सक्षम बनाएगा।

    (न्यूज एजेंसी पीटीआई के इनपुट के साथ)

    यह भी पढ़ें- पिपराहवा में ढूंढे जाएंगे भगवान बुद्ध से जुड़े प्रमाण, पुरातत्व विभाग कराएगा खुदाई; अंग्रेजों से जुड़ा है मामला