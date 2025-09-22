पिपराहवा में ढूंढे जाएंगे भगवान बुद्ध से जुड़े प्रमाण, पुरातत्व विभाग कराएगा खुदाई; अंग्रेजों से जुड़ा है मामला

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थ नगर के पिपरहवा में भगवान बुद्ध से जुड़े साक्ष्यों को खोजने के लिए खुदाई करेगा। 127 साल पहले अंग्रेजों ने यहां बुद्ध के अवशेष खोजे थे। अब एएसआई और अधिक साक्ष्य जुटाने के लिए खुदाई करेगा। 1898 में ब्रिटिश सरकार बुद्ध के जो अवशेष ले गई थी वे हाल ही में भारत लौटे हैं।

वी.के. शुक्ला, नई दिल्ली। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) भगवान बुद्ध से जुड़े साक्ष्यों को उजागर करने के लिए उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थ नगर स्थित पिपरहवा में खुदाई करेगा। अंग्रेजों ने 127 साल पहले इसी स्थान पर बुद्ध के अवशेषों की खोज की थी। पचास साल बाद, वहाँ एक और खुदाई की गई, जिसमें बुद्ध से जुड़े कई अन्य दस्तावेज़ मिले।

अब, एएसआई ने बुद्ध से जुड़े और साक्ष्यों को उजागर करने के लिए इस स्थल पर खुदाई करने का फैसला किया है। यहाँ पहले मिले भगवान बुद्ध के अवशेष हाल ही में विदेश से भारत लौटे हैं, जिन्हें 1898 में एक खुदाई के बाद ब्रिटिश सरकार ब्रिटेन ले गई थी। पिपरहवा एक पुरातात्विक स्थल है जो भगवान बुद्ध के अवशेषों वाले स्तूप के स्थल के रूप में जाना जाता है।

पिपरहवा में इससे पहले 1971-73 में एएसआई के पुरातत्वविद् के.एम. श्रीवास्तव ने खुदाई की थी, जिन्हें बाद में इस कार्य के लिए श्रीलंका सरकार ने सम्मानित किया था। यह उस समय का एक अत्यंत प्रशंसित उत्खनन था। उत्खनन में एक मठ के अवशेष और बुद्ध के अवशेषों को रखने के लिए इस्तेमाल किए गए कांच के बर्तन मिले। 1971-73 में हुए उत्खनन से यह विश्वास और पुष्ट हुआ कि बुद्ध का मुख्य स्तूप यहीं स्थित था।

श्रीवास्तव ने आसपास के क्षेत्र में अपनी खुदाई जारी रखी, जहाँ उन्हें टेराकोटा की मुहरें और कपिलवस्तु का उल्लेख करने वाला एक बर्तन मिला। अपने उत्खनन से, श्रीवास्तव इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि स्तूप का निर्माण तीन चरणों में हुआ था। विकास का पहला चरण संभवतः बुद्ध की मृत्यु के तुरंत बाद, लगभग 480 ईसा पूर्व शाक्यों द्वारा शुरू किया गया था।

एएसआई के उत्खनन विभाग की पटना शाखा के पुरातत्वविद् विपिन नेगी इस उत्खनन का संचालन करेंगे। उन्होंने कहा कि वे जल्द ही उत्खनन स्थल का निरीक्षण करेंगे और मानसून के दौरान गीली हुई मिट्टी के कुछ हद तक सूख जाने के बाद उत्खनन शुरू करेंगे।

गौरतलब है कि 1898 में, ब्रिटिश इंजीनियर विलियम पप्पे ने पिपरहवा में भगवान बुद्ध के अवशेषों की खुदाई की थी। ब्रिटिश सरकार इन अवशेषों को ब्रिटेन ले गई, जिनमें एक बड़े पत्थर के बक्से में भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेष एक कलश में रखे हुए थे। इन्हें भारत वापस करने के बजाय, ब्रिटिश सरकार ने थाईलैंड के राजा को सौंप दिया।

हालाँकि, ये अवशेष अंततः संयुक्त राज्य अमेरिका पहुँच गए। ये अवशेष अमेरिका में एक परिवार की निजी संपत्ति बन गए और इस वर्ष, वे इन्हें हांगकांग में एक अंतरराष्ट्रीय नीलामी के माध्यम से बेच रहे थे। सूचना मिलने पर, भारत सरकार ने हस्तक्षेप किया, नीलामी रोक दी और पिछले जुलाई में, अवशेषों को सम्मानपूर्वक भारत वापस लाया गया। अब इन्हें दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय में रखा गया है।