MP में बीटेक के छात्रों ने रची एटीएम लूटने की साजिश, दो गिरफ्तार
मध्य प्रदेश के भोपाल में इंजीनियरिंग के छात्रों ने एटीएम लूटने की साजिश रची, लेकिन वे नाकाम रहे। गोविंदपुरा पुलिस ने एक छात्र सहित दो आरोपितों को गिरफ ...और पढ़ें
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। इंजीनियरिंग छात्रों ने शहर में एटीएम लूटने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहे। गोविंदपुरा पुलिस ने नौ दिन बाद एक छात्र सहित दो आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया, तीसरा आरोपित फरार है।
सेज यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले इन छात्रों ने बरखेड़ी पठानी स्थित एसबीआई के एटीएम में तोड़फोड़ कर उसे उखाड़ने का प्रयास किया था। इस वारदात में उन्होंने जूनियर छात्र की कार इस्तेमाल की थी, जिस आधार पर पुलिस उन तक पहुंची।
जूनियर छात्र ने पूछताछ में क्या बताया?
गोविंदपुरा थानाप्रभारी अवधेश सिंह भदौरिया के अनुसार, जूनियर छात्र ने पूछताछ में बताया कि कार कॉलेज में पढ़ने वाले उसके सीनियर नई बस्ती जेल रोड सतना निवासी 23 वर्षीय अभिषेक त्रिपाठी ने पार्टी में जाने के लिए ली थी। वहीं अभिषेक ने कहा कि छिंदवाड़ा निवासी सहपाठी आदर्श पटेल और कटारा हिल्स निवासी 19 वर्षीय मनीष कुशवाह के साथ मिलकर उक्त वारदात की है।
क्यों अपनाया अपराध का रास्ता?
मनीष आठवीं पास है, जबकि आदर्श साइबर सिक्योरिटी से इंजीनियरिंग कर रहा है। उसके खिलाफ पहले से साइबर फ्राड का मामला दर्ज है। पुलिस ने मनीष को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन आदर्श फरार है। आरोपतों ने एटीएम से पहले निजी कंपनी के मैनेजर और सराफा कारोबारी को लूटाने की साजिश भी रची, लेकिन नाकाम रहे। उन्होंने नशे और कर्ज में फंसकर अपराध का रास्ता अपनाया था।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।