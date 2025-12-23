MP में बीटेक के छात्रों ने रची एटीएम लूटने की साजिश, दो गिरफ्तार

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। इंजीनियरिंग छात्रों ने शहर में एटीएम लूटने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहे। गोविंदपुरा पुलिस ने नौ दिन बाद एक छात्र सहित दो आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया, तीसरा आरोपित फरार है। सेज यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले इन छात्रों ने बरखेड़ी पठानी स्थित एसबीआई के एटीएम में तोड़फोड़ कर उसे उखाड़ने का प्रयास किया था। इस वारदात में उन्होंने जूनियर छात्र की कार इस्तेमाल की थी, जिस आधार पर पुलिस उन तक पहुंची।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

जूनियर छात्र ने पूछताछ में क्या बताया? गोविंदपुरा थानाप्रभारी अवधेश सिंह भदौरिया के अनुसार, जूनियर छात्र ने पूछताछ में बताया कि कार कॉलेज में पढ़ने वाले उसके सीनियर नई बस्ती जेल रोड सतना निवासी 23 वर्षीय अभिषेक त्रिपाठी ने पार्टी में जाने के लिए ली थी। वहीं अभिषेक ने कहा कि छिंदवाड़ा निवासी सहपाठी आदर्श पटेल और कटारा हिल्स निवासी 19 वर्षीय मनीष कुशवाह के साथ मिलकर उक्त वारदात की है।