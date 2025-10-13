त्रिपुरा में ड्रग तस्करी का भंडाफोड़, 16 करोड़ की नशीली टैबलेट्स के साथ पकड़ी गई महिला
Tripura Drug Trafficking: त्रिपुरा में पुलिस ने 16 करोड़ रुपये मूल्य की 16 किलोग्राम मेथाम्फेटामाइन्स टैबलेट्स के साथ एक महिला, लिपियारा खातून, को गिरफ्तार किया है। BSF और NCB ने खुफिया जानकारी के आधार पर बोक्सानगर में यह संयुक्त अभियान चलाया। बांग्लादेश से लगी सीमा के कारण त्रिपुरा में बड़े पैमाने पर ड्रग तस्करी होती है, जिसके खिलाफ सुरक्षा बल लगातार सक्रिय हैं।
डिजिटल डेस्क, अगरतला। त्रिपुरा में पुलिस ने एक महिला को 16 करोड़ रुपये के ड्रग्स (Tripura Drug Trafficking) के साथ पकड़ा है। BSF के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, महिला के पास 16 किलोग्राम मेथाम्फेटामाइन्स टैबलेट्स (लगभग 1,60,000 टैबलेट) मिली हैं।
सीमा सुरक्षा बल (BSF) और नारकोटिक्स नियंत्रण ब्यूरो (NCB) ने खुफिया सूचना के आधार पर साझा ऑपरेशन चलाया। इसके तहत महिला को सीमावर्ती इलाके बोक्सानगर से हिरासत में लिया गया है।
ड्रग्स के 16 पैकेट मिले
आरोपी महिला की पहचान 33 वर्षीय लिपियारा खातून के रूप में हुई है। वो मध्य बोक्सानगर की रहने वाली है और बड़े स्तर पर ड्रग्स का कारोबार करती है। लिपियारा के पास 16 मेथाम्फेटामाइन्स ड्रग्स के पैकेट मिले हैं, जिन्हें भूरे रंग के टेप से ढका गया था। मेथाम्फेटामाइन्स को स्थानीय भाषा में याबा टैबलेट्स भी कहा जाता है, जो एक तरह का स्ट्रांग ड्रग्स है।
त्रिपुरा में बड़ा ड्रग रैकेट
पुलिस ने जब्त किए गए ड्रग्स को NCB अगरतला को सौंप दिया है। बता दें कि बांग्लादेश से 856 किलोमीटर की सीमा लगने के कारण त्रिपुरा में बड़े पैमाने पर ड्रग तस्करी की खबरें सामने आती हैं। ऐसे में BSF और NCB इसके खिलाफ हमेशा एक्टिव रहते हैं।
इससे पहले 6 अक्टूबर को असम राइफल्स के जवानों ने त्रिपुरा से 70 करोड़ रुपये का ड्रग्स जब्त करते हुए 4 आरोपियों को धर दबोचा था। वहीं, 29 सितंबर को भी त्रिपुरा से 60.77 किलोग्राम ड्रग्स पकड़े गए थे, जिसकी कीमत 60 करोड़ रुपये आंकी गई थी।
(समाचार एजेंसी आईएएनएस के इनपुट के साथ)
यह भी पढ़ें- त्रिपुरा में हुई शर्मनाक घटना, दरिंदे ने 14 माह की बच्ची को बनाया हवस का शिकार; हत्या कर खेत में गाड़ा शव
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।