त्रिपुरा में हुई शर्मनाक घटना, दरिंदे ने 14 माह की बच्ची को बनाया हवस का शिकार; हत्या कर खेत में गाड़ा शव

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। त्रिपुरा से एक शर्मनाक और हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां एक 14 महीने की बच्ची के साथ एक दरिंदे ने कथित तौर पर दुष्कर्म किया और फिर उसकी हत्या कर दी। बच्ची अपनी मां के साथ अपने मामा के घर आई थी, जहां ये घटना घटी है।

उत्तर त्रिपुरा के पानीसागर से यह शर्मनाक घटना सामने आई है। इस मामले को लेकर पुलिस ने बताया कि आरोपी एक दिहाड़ी मजदूर है और उसे रविवार को असम के नीलमबाजार क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया है। बच्ची को घुमाने के बहाने ले गया था आरोपी इस घटना की जांच में शामिल पानीसागर थाने के इंचार्ज ऑफिसर सुमंता भट्टाचार्जी ने बताया कि आरोपी ने बच्ची की मां से बच्ची को घुमाने के बहाने ले गया था। इसके बाद करीब तीन घंटे तक बच्ची को वापस नहीं पहुंचाने पर बच्ची के माता-पिता को चिंता होने लगी।