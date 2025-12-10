Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    तेलंगाना ग्राम पंचायत चुनाव से पहले बवाल, कांग्रेस समर्थकों के साथ झड़प में BRS कार्यकर्ता की मौत

    By Digital Desk Edited By: Abhishek Pratap Singh
    Updated: Wed, 10 Dec 2025 03:52 PM (IST)

    तेलंगाना के सूर्यापेट जिले में ग्राम पंचायत चुनाव से पहले कांग्रेस और बीआरएस समर्थकों के बीच झड़प में एक बीआरएस कार्यकर्ता की मौत हो गई। घटना लिंगमपल् ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    तस्वीर का इस्तेमाल प्रस्तुतिकरण के लिए किया गया है।

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। तेलंगाना में ग्राम पंचायत चुनावों के पहले चरण की वोटिंग शुरू होने से पहले, सूर्यापेट जिले में सत्ताधारी कांग्रेस और विपक्षी पार्टी के समर्थकों के बीच झड़प में एक बीआरएस कार्यकर्ता की मौत हो गई। इस बात की जानकारी पुलिस ने बुधवार को दी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इस घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष केटी रामा राव ने आरोप लगाया कि कांग्रेस "हत्या की राजनीति" कर रही है। उन्होंने कहा, "यह सत्ताधारी पार्टी का दिवालियापन दिखाता है कि वह लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव का सामना नहीं कर पा रही है, इसलिए वह शारीरिक हमलों का सहारा ले रही है।"

    चुनाव प्रचार खत्म होने के बाद हुई कहासुनी

    यह घटना मंगलवार को चुनाव प्रचार खत्म होने के बाद लिंगमपल्ली गांव में हुई। उन्होंने बताया कि दो गुटों के बीच कहासुनी हुई जो लाठी और पत्थरों से हमले में बदल गई, जिसमें 57 साल के व्यक्ति को सिर में चोट लगी।

    एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया, "उन्हें शुरू में सूर्यापेट के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया था और फिर हैदराबाद के दूसरे अस्पताल में शिफ्ट किया गया, लेकिन बुधवार तड़के उन्हें मृत घोषित कर दिया गया।" मृतक की बहू चुनाव में वार्ड सदस्य के तौर पर चुनाव लड़ रही है।

    मृतक के परिवार ने कांग्रेस पर लगाया आरोप

    पुलिस को दी गई शिकायत में मृतक के परिवार वालों ने आरोप लगाया कि कांग्रेस समर्थकों के हमले में उसकी मौत हुई। बताया जा रहा है कि गांव में हालात शांतिपूर्ण हैं और अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं।

    केटी रामाराव ने दिया आश्वासन

    एक बयान में रामा राव ने कहा, "बीआरएस कांग्रेस के गुंडों की ज्यादतियों को बर्दाश्त नहीं करेगी।" उन्होंने भरोसा दिलाया कि बीआरएस नेतृत्व पार्टी के हर कार्यकर्ता और नेता के साथ खड़ा रहेगा और मृत कार्यकर्ता के परिवार को सहायता देगा। रामा राव ने मांग की कि पुलिस हमले के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करे।

    यह भी पढ़ें: तेलंगाना: बच्चे को स्कूल छोड़कर लौट रहे बिजनेसमैन पर हमला, 6 हमलावरों ने सरेआम कर दी हत्या