तेलंगाना ग्राम पंचायत चुनाव से पहले बवाल, कांग्रेस समर्थकों के साथ झड़प में BRS कार्यकर्ता की मौत

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। तेलंगाना में ग्राम पंचायत चुनावों के पहले चरण की वोटिंग शुरू होने से पहले, सूर्यापेट जिले में सत्ताधारी कांग्रेस और विपक्षी पार्टी के समर्थकों के बीच झड़प में एक बीआरएस कार्यकर्ता की मौत हो गई। इस बात की जानकारी पुलिस ने बुधवार को दी।

इस घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष केटी रामा राव ने आरोप लगाया कि कांग्रेस "हत्या की राजनीति" कर रही है। उन्होंने कहा, "यह सत्ताधारी पार्टी का दिवालियापन दिखाता है कि वह लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव का सामना नहीं कर पा रही है, इसलिए वह शारीरिक हमलों का सहारा ले रही है।"

चुनाव प्रचार खत्म होने के बाद हुई कहासुनी यह घटना मंगलवार को चुनाव प्रचार खत्म होने के बाद लिंगमपल्ली गांव में हुई। उन्होंने बताया कि दो गुटों के बीच कहासुनी हुई जो लाठी और पत्थरों से हमले में बदल गई, जिसमें 57 साल के व्यक्ति को सिर में चोट लगी।

एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया, "उन्हें शुरू में सूर्यापेट के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया था और फिर हैदराबाद के दूसरे अस्पताल में शिफ्ट किया गया, लेकिन बुधवार तड़के उन्हें मृत घोषित कर दिया गया।" मृतक की बहू चुनाव में वार्ड सदस्य के तौर पर चुनाव लड़ रही है।

मृतक के परिवार ने कांग्रेस पर लगाया आरोप पुलिस को दी गई शिकायत में मृतक के परिवार वालों ने आरोप लगाया कि कांग्रेस समर्थकों के हमले में उसकी मौत हुई। बताया जा रहा है कि गांव में हालात शांतिपूर्ण हैं और अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं।