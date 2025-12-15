'हमले जारी रहे, तो हम भी जवाब देंगे', केटीआर ने दी कांग्रेस को चेतावनी

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) के कार्यकारी अध्यक्ष केटी रामाराव ने रविवार को सत्तारूढ़ कांग्रेस पार्टी को चेतावनी दी कि यदि उनके कार्यकर्ताओं पर हमले जारी रहे तो पार्टी को जवाब देने के लिए मजबूर होना पड़ेगा।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

उन्होंने सूर्यापेट जिले के लिंगमपल्ली गांव का दौरा किया और बीआरएस कार्यकर्ता उप्पला मल्लैया को श्रद्धांजलि अर्पित की, जिनकी हाल ही में कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा कथित रूप से हत्या कर दी गई थी। केटीआर ने परिवार को दिया समर्थन का आश्वासन केटीआर ने मल्लैया के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की और शोक संतप्त परिवार के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की। उन्होंने तत्काल आर्थिक सहायता के रूप में पांच लाख रुपये सौंपे और परिवार को पार्टी की ओर से हर तरह के समर्थन का आश्वासन दिया।