    'हमले जारी रहे, तो हम भी जवाब देंगे', केटीआर ने दी कांग्रेस को चेतावनी

    By Digital Desk Edited By: Abhishek Pratap Singh
    Updated: Mon, 15 Dec 2025 07:00 AM (IST)

    बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष केटी रामाराव ने कांग्रेस को चेतावनी दी है कि यदि उनके कार्यकर्ताओं पर हमले जारी रहे तो पार्टी को जवाब देने के लिए मजबूर हो ...और पढ़ें

    Hero Image

    बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष केटीआर। (फाइल फोटो)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) के कार्यकारी अध्यक्ष केटी रामाराव ने रविवार को सत्तारूढ़ कांग्रेस पार्टी को चेतावनी दी कि यदि उनके कार्यकर्ताओं पर हमले जारी रहे तो पार्टी को जवाब देने के लिए मजबूर होना पड़ेगा।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    उन्होंने सूर्यापेट जिले के लिंगमपल्ली गांव का दौरा किया और बीआरएस कार्यकर्ता उप्पला मल्लैया को श्रद्धांजलि अर्पित की, जिनकी हाल ही में कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा कथित रूप से हत्या कर दी गई थी।

    केटीआर ने परिवार को दिया समर्थन का आश्वासन

    केटीआर ने मल्लैया के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की और शोक संतप्त परिवार के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की। उन्होंने तत्काल आर्थिक सहायता के रूप में पांच लाख रुपये सौंपे और परिवार को पार्टी की ओर से हर तरह के समर्थन का आश्वासन दिया।

    '10 साल के शासन में नहीं लिया हिंसक राजनीति का सहारा'

    बाद में एक सभा को संबोधित करते हुए केटीआर ने कहा कि बीआरएस ने राज्य में 10 वर्षों तक शासन किया, लेकिन कभी भी इस तरह की हिंसक राजनीति का सहारा नहीं लिया। उन्होंने कांग्रेस नेताओं को चेतावनी दी कि दिन हमेशा एक जैसे नहीं रहते और उन्हें गैर-जिम्मेदार राजनीति छोड़कर जन कल्याण पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए।

