साड़ी को लेकर हुआ झगड़ा तो दूल्हे ने शादी से एक घंटे पहले कर दी दुल्हन की हत्या 

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। गुजरात के भावनगर शहर में एक महिला की उसके मंगेतर ने कथित तौर पर उसके घर के अंदर हत्या कर दी। पुलिस ने बताया कि शनिवार को शादी होने वाली थी, उससे एक घंटा पहले ही उसकी हत्या कर दी गई।

प्रभुदास झील के टेकरी चौक के पास यह घटना दंपति के बीच साड़ी और पैसे को लेकर हुए विवाद के दौरान हुई। पुलिस के मुताबिक, आरोपी साजन बरैया और पीड़िता सोनी हिम्मत राठौड़ पिछले एक-डेढ़ साल से साथ रह रहे थे। उनकी सगाई हो चुकी थी और ज्यादातर रस्में पूरी हो चुकी थीं। शनिवार रात को उनकी शादी होनी थी।

शादी से एक घंटे पहले हुआ दोनों के बीच झगड़ा पुलिस ने बताया कि शादी से ठीक एक घंटे पहले साड़ी और पैसों को लेकर दोनों के बीच बहस हो गई। गुस्से में आकर साजन ने सोनी पर लोहे के पाइप से वार किया और उसका सिर दीवार पर दे मारा। आरोपी ने मौके से भागने से पहले घर में तोड़फोड़ भी की। सूचना मिलने पर पुलिस की एक टीम स्थिति का जायजा लेने के लिए मौके पर पहुंची।

पुलिस ने क्या बताया? पुलिस उपाधीक्षक आरआर सिंघल ने बताया, "परिवार के विरोध के बावजूद यह जोड़ा साथ रह रहा था। वे एक से डेढ़ साल से साथ रह रहे थे। कल उनकी शादी थी। दोनों के बीच साड़ी और पैसों को लेकर बहस हुई थी।"