राहुल गांधी ने ब्राजील की जिस मॉडल का किया जिक्र, उसने बता दी पूरी बात; सामने आया Video
कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने हरियाणा चुनाव में वोट चोरी का आरोप लगाया और एक ब्राजीलियाई मॉडल की तस्वीर का मतदाता सूची में इस्तेमाल होने का दावा किया। मॉडल, लारिसा नेरी ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि उनका भारत की राजनीति से कोई संबंध नहीं है और उनकी तस्वीर का गलत इस्तेमाल किया गया है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि वह कभी भारत नहीं गई हैं।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने बुधवार को एक बार फिर वोट चोरी का मुद्दा उठाया। राहुल गांधी ने दावा किया कि हरियाणा के चुनाव में बड़े स्तर पर वोट चोरी और वोटर लिस्ट में हेरफेर की गई है। कांग्रेस नेता ने बुधवार को 'H फाइल्स' नाम की प्रेजेंनटेशन को भी दिखाया।
अपनी पीसी के दौरान राहुल गांधी ने एक महिला की तस्वीर दिखाते हुए दावा किया कि वह ब्राजीलियाई मॉडल है और कहा कि हरियाणा की मतदाता सूची में सीमा, स्वीटी और सरस्वती जैसे नामों से इसका 22 बार इस्तेमाल किया गया है।
राहुल गांधी द्वारा ब्राजीलियाई मॉडल का जिक्र करने पर इंटरनेट पर उनके बारे में बड़े पैमाने पर सर्च किया गया। इन सब के बीच ब्राजीलियाई मॉडल की हैरान करने वाली प्रतिक्रिया सामने आई है, जो अब इंटरनेट पर वायरल है।
ब्राजीलियाई मॉडल की प्रतिक्रिया
कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की इस पीसी के बाद इंटरनेट पर इस ब्राजीलिया की मॉडल के बारे में लोगों ने जानकारी एकत्र करना शुरू किया। बाद में पता चला कि उसका नाम लरिसा नेरी है। महिला का एक वीडियो भी इंटरनेट पर वायरल हो रहा है। सोशल मीडिया पर शेयर किए गए वीडियो में उसने बताया कि भारत की राजनीति से उसका कोई लेना-देना नहीं है। उसकी तस्वीर का गलत इस्तेमाल किया गया है।
लरिसा नेरी ने बताया कि भारत में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाई जा रही तस्वीर उसकी लगभग 20 साल की उम्र की है। लारिसा नेरी ने इंस्टाग्राम स्टोरी पर 'X' पर प्रसारित हो रहे अपने वीडियो के स्क्रीनशॉट दोबारा पोस्ट किए।
'भारत तो मैं कभी गई ही नहीं...'
इस ब्राजीलियाई महिला ने अपने वीडियो पोस्ट में कहा कि हेलो इंडिया, मुझे कई पत्रकारों ने एक वीडियो बनाने के लिए कहा। इसलिए मैं वीडियो बना रही हूं। मुझे भारत की राजनीति से कोई लेना-देना नहीं है, मैं कभी भारत गई ही नहीं। मैं ब्राजील में मॉडल थी और डिजिटल इंफ्लुएंसर हूं। भारत के लोगों से मैं प्यार करती हूं। अपने इस वीडियो में इस मॉडल ने दावा किया कि जो तस्वीर भारत के वोटर लिस्ट में दिखाई जा रही है वह उसकी लगभग 20 साल की उम्र की है।
मीडिया लगातार कर रही संपर्क करने की कोशिश
इस ब्राजीलियाई मॉडल ने बताया कि उनकी तस्वीर वायरल होने के बाद मीडिया उनसे संपर्क कर रहा है। एक रिपोर्टर ने मुझे फोन करके इस पूरे मामले के बारे में जानना चाहा, सैलून जाने के बारे में मेरी नौकरी के बारे में मुझसे इंटरव्यू के लिए बात करना चाहता था, लेकिन मैंने जवाब नहीं दिया। उस आदमी ने मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट ढूंढ़ लिया और मुझे इंस्टाग्राम पर फोन किया। लारिसा ने बताया कि उन्हें ढेरों संदेश मिलने लगे और उन्हें दूसरे शहर में रहने वाली एक दोस्त से यह वायरल तस्वीर भी मिली।
