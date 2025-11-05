राहुल गांधी का 'H-Files' वाला बम, ब्राजीलियन मॉडल से लेकर सद्दाम हुसैन तक...EC और BJP पर किया करारा हमला
राहुल गांधी ने भाजपा और चुनाव आयोग पर हरियाणा में कांग्रेस की जीत को हार में बदलने की साजिश का आरोप लगाया है। उन्होंने 'एच फाइल्स' का हवाला देते हुए 25 लाख डुप्लीकेट मतदाताओं की बात कही। राहुल ने एक ब्राजीलियन मॉडल द्वारा कई बार वोट डालने और चुनाव आयोग द्वारा डुप्लीकेट वोटरों की पहचान न करने का भी आरोप लगाया। उन्होंने हरियाणा के मुख्यमंत्री पर भी निशाना साधा और वोटर लिस्ट से नाम गायब होने की शिकायतें भी उठाईं।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने बुधवार को आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी (BJP) और चुनाव आयोग (ECI) ने मिलकर कांग्रस की हरियाणा की बड़ी जीत को हार में बदलने की साजिश की है। उन्होंने कहा कि उनकी टीम के पास 100 फीसदी सबूत हैं कि हरियाणा में करीब 25 लाख वोटर या तो डुप्लीकेट हैं या अस्तित्व में नहीं हैं या फिर उनमें हेरफेर की गई है।
राहुल ने कहा, "हमारे पास 'H Files' हैं, यह दिखाती है कि किस तरह पूरे राज्य को लूटा गया है। पहले हमें लगा कि यह कुछ सीटों तक सीमित है, लेकिन जांच के बाद पता चला कि यह राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर हो रहा है।"
राहुल गांधी का 'वोटचोरी' वाला आरोप
कांग्रेस नेता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हरियाणा विधानसभा चुनाव में 'वोटचोरी' पांच श्रेणियों में हुई- डुप्लिकेट वोटर, गलत पते, बल्क वोटिंग और अन्य गड़बड़ियां। उन्होंने कहा कि हरियाणा के इतिहास में पहली बार पोस्टल वोट और असली वोट में अंत देखने को मिला।
राहुल गांधी ने एक चौंकाने वाला दावा कर कहा, "एक महिला जो दरअसल एक ब्राजीलियन मॉडल है उसने 10 अलग-अलग बूथों पर 22 बार वोट डाले वो भी अलग-अलग नामों से सीमा, स्वीटी, सरस्वती, रश्मि, विमला...आखिर यह महिला कौन है?"
'चुनाव आयोग के पास है सॉफ्टवेयर'
राहुल गांधी ने कहा कि चुनाव आयोग के पास ऐसा सॉफ्टवेयर है जो डुप्लिकेट वोटरों को पहचान सकता है, लेकिन उसे इस्तेमाल नहीं किया गया। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा, "हमने EC से कहा कि वह यह सॉफ्टवेयर चलाकर डुप्लीकेट वोटरों की पहचान करे, पर उन्होंने मना कर दिया क्योंकि वे BJP की मदद कर रहे हैं।"
राहुल ने दावा किया कि हजारों बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उत्तर प्रदेश और हरियाण दोनों जगह वोट डाले। उन्होंने कहा कि यह साफ संकेत है कि चुनाव आयोग निष्पक्ष चुनाव नहीं चाहता है। कांग्रेस सांसद ने चुनाव आयोग के उस दावे को भी खारिज किया जिसमें कहा गया था कि 'घर नंबर जीरो' वाले वोटर बेघर हैं।
हरियाणा सीएम पर राहुल का निशाना
राहुल गांधी ने कहा, "हमने जमीन पर जांच की यह झूठ है। ये लोग अपने घरों में रह रहे हैं, लेकिन इनके नाम गलत तरीके से डाले गए।" उन्होंने हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का एक वीडियो दिखाया जिसमें उन्होंने गिनती से दो दिन पहले पहले कहा था कि BJP जीत जाएगी और हमारा सिस्टम तैयार है।
राहुल गांधी ने बताया कि 3.5 लाख वोटरों के नाम लिस्ट से हटा दिए ग, जिनमें एक शख्स सद्दाम हुसैन ने बताया कि उसका और उसकी पत्नी का नाम मतदाता सूची से गायब कर दिया गया। उन्होंने बिहार के कुछ लोगों को भी बुलाया जिन्होंने कहा कि उनके नाम भी वोटर लिस्ट से हटा दिए गए और दोबारा जुड़वाने की कोशिश पर इनकार कर दिया गया।
