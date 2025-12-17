अहमदाबाद में सात स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी, गुजरात पुलिस में हड़कंप

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। गुजरात की राजधानी अहमदाबाद में सात स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। कलोल में भी एक स्कूल को उड़ाने की धमकी दी गई है। इस धमकियों के मिलने के साथ ही पुलिस प्रशासन और बम स्क्वॉड की टीम ने जांच शुरू कर दी है।

अहमदाबाद में जिन स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है, उनमें जेबर स्कूल, जायडस स्कूल, महाराजा अग्रसेन स्कूल और डीएवी इंटरनेशनल स्कूल का नाम शामिल है। इन स्कूलों को धमकी भरा मेल भेजा गया है।

इस खबर को लगातार अपडेट किया जा रहा है। हम अपने सभी पाठकों को पल-पल की खबरों से अपडेट करते हैं। हम लेटेस्ट और ब्रेकिंग न्यूज को तुरंत ही आप तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। प्रारंभिक रूप से प्राप्त जानकारी के माध्यम से हम इस समाचार को निरंतर अपडेट कर रहे हैं। ताजा ब्रेकिंग न्यूज़ और अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए जागरण के साथ।