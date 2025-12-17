Language
    अहमदाबाद में सात स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी, गुजरात पुलिस में हड़कंप

    By Sakshi Gupta Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Wed, 17 Dec 2025 12:15 PM (IST)

    गुजरात के अहमदाबाद में सात स्कूलों और कलोल के एक स्कूल को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। धमकी मिलने के बाद पुलिस प्रशासन और बम स्क्वॉड की टीम ने जांच श ...और पढ़ें

    अहमदाबाद में सात स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी (प्रतीकात्मक फोटो)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। गुजरात की राजधानी अहमदाबाद में सात स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। कलोल में भी एक स्कूल को उड़ाने की धमकी दी गई है। इस धमकियों के मिलने के साथ ही पुलिस प्रशासन और बम स्क्वॉड की टीम ने जांच शुरू कर दी है।

    अहमदाबाद में जिन स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है, उनमें जेबर स्कूल, जायडस स्कूल, महाराजा अग्रसेन स्कूल और डीएवी इंटरनेशनल स्कूल का नाम शामिल है। इन स्कूलों को धमकी भरा मेल भेजा गया है।

