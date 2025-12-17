Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    गुजरात: अमरेली में तेज रफ्तार कार पेड़ से टकराकर पलटी, तीन लोगों की मौत

    By Shubham Tiwari Edited By: Shubham Tiwari
    Updated: Wed, 17 Dec 2025 09:52 AM (IST)

    गुजरात के अमरेली जिले में बुधवार सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। बगसारा में हदाला और डेरी पिपारिया गांवों के बीच तेज रफ्तार कार पेड़ से टकरा गई, जिसमे ...और पढ़ें

    Hero Image

    अमरेली में तेज रफ्तार कार पेड़ से टकराकर पलटी

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। गुजरात के अमरेली जिले में बुधवार सुबह दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। जहां, बगसारा में हदाला और डेरी पिपारिया गांवों के बीच तेज रफ्तार से चल रही कार सड़क से उतरकर पेड़ से टकराकर पलट गई। इस दर्दनाक दुर्घटना में कार सवार तीन लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    शुरुआती जानकारी के अनुसार, यह घटना तड़के सुबह चार बजे की है, जब ड्राइवर ने कार का नियंत्रण खो दिया, जिससे कार सड़क किनारे पेड़ से टकरा गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि वाहन का अगला हिस्सा और ढांचा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया।

    एक का उपचार जारी

    वाहन में कुल चार लोग सवार थे, जिनमें से तीन की मौके पर ही गंभीर चोटों के कारण मौत हो गई। एक अन्य व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया है और उसे तत्काल उपचार के लिए पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

    कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त

    घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पुलिस-प्रशासन की टीम पहुंची। कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई थी और उसमें फंसे लोग अंदर ही रह गए थे। कड़ी मशक्त के बाद कार में फंसे लोगों को बाहर निकाला गया।

    स्थानीय पुलिस ने तीनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी। पुलिस दुर्घटना के कारणों, कार की गति और चालक के नियंत्रण खोने के कारणों की गहन जांच कर रही है।