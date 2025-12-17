गुजरात: अमरेली में तेज रफ्तार कार पेड़ से टकराकर पलटी, तीन लोगों की मौत

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। गुजरात के अमरेली जिले में बुधवार सुबह दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। जहां, बगसारा में हदाला और डेरी पिपारिया गांवों के बीच तेज रफ्तार से चल रही कार सड़क से उतरकर पेड़ से टकराकर पलट गई। इस दर्दनाक दुर्घटना में कार सवार तीन लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

शुरुआती जानकारी के अनुसार, यह घटना तड़के सुबह चार बजे की है, जब ड्राइवर ने कार का नियंत्रण खो दिया, जिससे कार सड़क किनारे पेड़ से टकरा गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि वाहन का अगला हिस्सा और ढांचा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया।

एक का उपचार जारी वाहन में कुल चार लोग सवार थे, जिनमें से तीन की मौके पर ही गंभीर चोटों के कारण मौत हो गई। एक अन्य व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया है और उसे तत्काल उपचार के लिए पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पुलिस-प्रशासन की टीम पहुंची। कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई थी और उसमें फंसे लोग अंदर ही रह गए थे। कड़ी मशक्त के बाद कार में फंसे लोगों को बाहर निकाला गया।