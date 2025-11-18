मदीना में सामूहिक रूप से दफनाए जाएंगे बस हादसे में मारे गए भारतीयों के शव, परिवार के लोग खाड़ी देश होंगे रवाना 

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सऊदी अरब के मदीना में रविवार देर रात बस हादसे में मारे गए भारतीय जायरीनों को मदीना स्थित कब्रिस्तान जन्नतुल बाकी में गुरुवार को सामूहिक रूप से दफनाया जा सकता है। ये सभी जायरीन उमरा के लिए तेलंगाना से सऊदी अरब गए थे।

मृतकों के परिवारों के कुल करीब 50 सदस्य उनके अंतिम संस्कार के लिए तेलंगाना से खाड़ी देश रवाना होंगे। तेलंगाना सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने मंगलवार को बताया कि राज्य के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री मोहम्मद अजहरुद्दीन के नेतृत्व में एक टीम सऊदी अरब पहुंच गई है और राहत कार्यों में जुटी है।

डीएनए टेस्ट का परिजनों से होगा मिलान उन्होंने बताया कि बुरी तरह जल चुके शवों को सुरक्षित रखा गया है। उनके डीएनए परीक्षण का परिजनों से मिलान किया जाएगा। मृत्यु प्रमाण पत्र तभी जारी किए जाएंगे, जब डीएनए मिलान होगा।

बता दें कि मदीना से लगभग 40 किलोमीटर दूर हुए इस हादसे में बस सड़क किनारे खड़ी हुई थी कि उससे एक तेल टैंकर आकर टकरा गया था, इससे बस में आग लग गई थी। यह बस मक्का से मदीना के लिए रवाना हुई थी। इस हादसे में 42 भारतीय तीर्थ यात्रियों सहित कुल 44 लोगों की जान गई थी हालांकि हैदराबाद के पुलिस आयुक्त वीसी सज्जनार ने मृतक संख्या 45 बताई।