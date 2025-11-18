मदीना में सामूहिक रूप से दफनाए जाएंगे बस हादसे में मारे गए भारतीयों के शव, परिवार के लोग खाड़ी देश होंगे रवाना
सऊदी अरब के मदीना में बस हादसे में मारे गए भारतीय जायरीनों को जन्नतुल बाकी कब्रिस्तान में दफनाया जाएगा। तेलंगाना से उमरा करने गए इन तीर्थयात्रियों के परिवारों के सदस्य अंतिम संस्कार के लिए सऊदी अरब रवाना होंगे। तेलंगाना सरकार राहत कार्यों में जुटी है और मृतकों के परिजनों को मुआवजा देगी।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सऊदी अरब के मदीना में रविवार देर रात बस हादसे में मारे गए भारतीय जायरीनों को मदीना स्थित कब्रिस्तान जन्नतुल बाकी में गुरुवार को सामूहिक रूप से दफनाया जा सकता है। ये सभी जायरीन उमरा के लिए तेलंगाना से सऊदी अरब गए थे।
मृतकों के परिवारों के कुल करीब 50 सदस्य उनके अंतिम संस्कार के लिए तेलंगाना से खाड़ी देश रवाना होंगे। तेलंगाना सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने मंगलवार को बताया कि राज्य के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री मोहम्मद अजहरुद्दीन के नेतृत्व में एक टीम सऊदी अरब पहुंच गई है और राहत कार्यों में जुटी है।
डीएनए टेस्ट का परिजनों से होगा मिलान
उन्होंने बताया कि बुरी तरह जल चुके शवों को सुरक्षित रखा गया है। उनके डीएनए परीक्षण का परिजनों से मिलान किया जाएगा। मृत्यु प्रमाण पत्र तभी जारी किए जाएंगे, जब डीएनए मिलान होगा।
बता दें कि मदीना से लगभग 40 किलोमीटर दूर हुए इस हादसे में बस सड़क किनारे खड़ी हुई थी कि उससे एक तेल टैंकर आकर टकरा गया था, इससे बस में आग लग गई थी। यह बस मक्का से मदीना के लिए रवाना हुई थी। इस हादसे में 42 भारतीय तीर्थ यात्रियों सहित कुल 44 लोगों की जान गई थी हालांकि हैदराबाद के पुलिस आयुक्त वीसी सज्जनार ने मृतक संख्या 45 बताई।
सरकार देगी मुआवजा
अधिकारी ने बताया कि तेलंगाना सरकार ने मृतकों का अंतिम संस्कार सऊदी अरब में धार्मिक परंपराओं के अनुसार करने और मृतकों के परिजनों को पांच-पांच लाख रुपये की अनुग्रह राशि प्रदान करने का निर्णय लिया है।
उन्होंने कहा कि सऊदी सरकार भी मृतकों के परिजनों को सहायता राशि प्रदान कर सकती है। उधर, जेद्दा स्थित भारतीय मिशन ने मदीना में एक नियंत्रण कक्ष स्थापित किया है ताकि पीडि़त परिवारों की सहायता की जा सके।
मिशन की ओर से जारी एक पोस्ट में कहा गया कांसुलेट जनरल फहद अहमद खान सूरी ने दुर्घटना में एकमात्र जीवित बचे व्यक्ति अब्दुल शोएब मोहम्मद से मंगलवार को मुलाकात की। मोहम्मद मदीना के एक अस्पताल में उपचाराधीन हैं। इस बीच, ईरान ने सऊदी अरब में सड़क दुर्घटना में मारे गए भारतीय तीर्थयात्रियों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की है और घायल के जल्द स्वस्थ होने की कामना की है।
