    बीएमसी चुनाव को लेकर अंतिम चरण में है शिवसेना-भाजपा में सीट बंटवारे की बातचीत

    By Digital Desk Edited By: Deepak Gupta
    Updated: Sun, 28 Dec 2025 11:10 PM (IST)

    देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे। (फाइल)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। महाराष्ट्र के मंत्री उदय सामंत ने कहा कि बृहन्मुंबई महानगर पालिका (बीएमसी) के आगामी चुनाव के लिए शिवसेना और भाजपा के बीच सीट बंटवारे को लेकर बातचीत अंतिम चरण में है। उन्होंने मीडिया से कहा कि यह तय है कि सत्तारूढ़ दल महायुति गठबंधन के रूप में चुनाव लड़ेंगे। विश्वास जताया कि बीएमसी में महायुति सत्ता में आएगी।

    सीट बंटवारे की बातचीत अंतिम चरण में है। कौन कितनी सीटें पाएगा, इस पर चर्चा करने के स्थान पर हम महायुति के रूप में सभी 227 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं।

    शिवसेना (यूबीटी) और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) पर कटाक्ष करते हुए सामंत ने कहा कि कुछ पार्टियां अपना अस्तित्व बचाने के लिए गठबंधन कर रही हैं। उप मुख्यमंत्री एकनाथ ¨शदे के नेतृत्व वाली शिवसेना और भाजपा गठबंधन की इच्छुक है। हालांकि दोनों दलों ने अभी तक सीट बंटवारे का अंतिम फार्मूला और अपने उम्मीदवारों के नाम घोषित नहीं किए हैं।

    बीएमसी में कुल 227 वार्ड हैं। इससे पहले शिवसेना के एक नेता ने कहा था कि दोनों दलों के बीच कुछ सीट को लेकर गतिरोध बना हुआ है और मीरा-भायंदर, ठाणे, नवी मुंबई और कल्याण-डोंबिवली निकायों के लिए बातचीत अभी जारी है। महाराष्ट्र में 29 निकायों के चुनाव 15 जनवरी को होंगे, जबकि नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 30 दिसंबर है।

    (समाचार एजेंसी पीटीआई के इनपुट के साथ)