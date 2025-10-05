महिला ने ब्लिंकिट डिलीवरी बॉय पर लगाया गलत तरीके से छूने का आरोप, सोशल मीडिया पर शेयर किया वीडियो

एक महिला ने सोशल मीडिया पर ब्लिंकिट डिलीवरी बॉय पर गलत तरीके से छूने का आरोप लगाया है। महिला ने एक वीडियो शेयर किया जिसमें डिलीवरी बॉय पार्सल देते समय उसे गलत तरीके से छू रहा है। महिला ने ब्लिंकिट की शुरुआती प्रतिक्रिया को अपर्याप्त बताया। वीडियो सबूत दिखाने के बाद कंपनी ने डिलीवरी बॉय का कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिया।

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर एक वीडियो साझा करते हुए एक महिला ने आरोप लगाया कि है ब्लिंकिट डिलीवरी बॉय पार्सल देते समय उसे गलत तरीके सीने पर छुआ। जिसके बाद उन्हें उससे बचने के लिए उस पार्सल को अपने सीने के आगे रखना पड़ा।

महिला द्वारा शेयर किए गए वीडियो में ब्लिंकट की पली ड्रेस पहले एक एजेंट को पार्सल देते और पेमेंट लेते हुए देखा जा सकता है। लेकिन जैसे ही वह पैसे लैटाता है वह महिला के सीने पर छूता है, जिससे वह जल्दी से अपने पार्सल को अपने आगे कर लेती है।

महिला ने ब्लिंकिट की शुरूआती प्रतिक्रिया पर निशारा व्यक्त करते हुए दावा किया कि यह अपर्याप्त थी। महिला ने शेयर किया वीडियो महिला ने एक्स पर वीडियो पोस्ट करते हुए लिखा, "आज ब्लिंकिट से ऑर्डर करते समय मेरे साथ यही हुआ। डिलीवरी बॉय ने दोबारा मेरा पता पूछा और फिर मुझे गलत तरीके से छुआ। यह स्वीकार्य नहीं है। ब्लिंकट कृपया सख्त कार्रवाई करें। क्या भारत में महिला सुरक्षा एक मजाक है?"

This is what happened with me today while ordering from Blinkit. The delivery guy asked for my address again and then touched me inappropriately. This is NOT acceptable. @letsblinkit please take strict action. #Harassment #Safety @letsblinkit ...is women safety is joke in India? pic.twitter.com/aAsjcT3mnO — S🪐 (@eternalxflames_) October 3, 2025 ब्लिंकिट ने डिलीवरी ड्राइवर को किया बैन महिला ने आगे दावा किया कि ब्लिंकिट ने डिलीवरी ड्राइवर के खिलाफ तभी कार्रवाई की जब उसने घटना का सबूत दिया। ब्लिंकिट ने शुरुआत में उसकी मौखिक शिकायत को खारिज कर दिया और केवल चेतावनी और ट्रेनिंग देने का विकल्प चुना। हालांकि, वीडियो सबूत दिखाने के बाद, कंपनी ने डिलीवरी बॉय का कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिया और उसे ब्लिंकिट से बैन कर दिया।

हमने आवश्यक कार्रवाई की- ब्लिंकिट ब्लिंकिट की ओर से महिला के दिए जवाब में लिखा था, "नमस्ते, फोन पर आपके समय के लिए हम आभारी हैं। हमें इस घटना के लिए सचमुच खेद है और हम समझते हैं कि यह कितना परेशान करने वाला होगा। कृपया आश्वस्त रहें कि फोन पर हई बात के अनुसार आवश्यक कार्रवाई की गई है। किसी भी अन्य प्रश्न या सहायता के लिए बेझिझक हमें DM करें।"

Hi, we appreciate your time over the phone. We’re truly sorry for the incident and understand how upsetting this must be. Please be assured that the necessary actions have been taken as discussed. Feel free to DM us for any further questions or support. ~ZR… — Blinkit (@letsblinkit) October 4, 2025 मुंबई पुलिस ने लिया घटना का संज्ञान मुंबई पुलिस ने भी उनके ट्वीट पर प्रतिक्रिया देते हुए लिखा, "हमने आपको फॉलो किया है। कृपया डीएम में अपनी संपर्क जानकारी साझा करें।" सोशल मीडिया पर यूजर की मिली जुली प्रतिक्रिया महिला के आरोपों पर सोशल मीडिया पर मिली जुली प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं। ज्यादातर यूजर ने महिला का समर्थन किया और ब्लिंकिट डिलिवरी बॉय के खिलाफ एक्शन की मांग की। हालांकि, कुछ यूजर्स ने सुझाव दिया कि यह स्पर्श अनजाने में हुआ होगा, जिससे बहस छिड़ गई।

एक यूजर ने लिखा, "हां, यह साफ तौर पर देखा जा सकता है कि उसने जानबूझकर अपना हाथ आपके शरीर के ऊपरी हिस्से के पास लाया और आपको गलत तरीके से छुआ। आपकी झिझक साफ दिखाई दे रही है। आप भाग्यशाली हैं कि आपके पास इसकी रिकॉर्डिंग है, इसके बिना उसके अपराध का पता लगाना मुश्किल होगा।