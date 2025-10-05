Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    महिला ने ब्लिंकिट डिलीवरी बॉय पर लगाया गलत तरीके से छूने का आरोप, सोशल मीडिया पर शेयर किया वीडियो

    By Digital Desk Edited By: Deepak Gupta
    Updated: Sun, 05 Oct 2025 04:18 PM (IST)

    एक महिला ने सोशल मीडिया पर ब्लिंकिट डिलीवरी बॉय पर गलत तरीके से छूने का आरोप लगाया है। महिला ने एक वीडियो शेयर किया जिसमें डिलीवरी बॉय पार्सल देते समय उसे गलत तरीके से छू रहा है। महिला ने ब्लिंकिट की शुरुआती प्रतिक्रिया को अपर्याप्त बताया। वीडियो सबूत दिखाने के बाद कंपनी ने डिलीवरी बॉय का कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिया।

    prefferd source google
    Hero Image
    महिला ने ब्लिंकिट डिलीवरी बॉय पर लगाया गलत तरीके से छूने का आरोप (सोशल मीडिया)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर एक वीडियो साझा करते हुए एक महिला ने आरोप लगाया कि है ब्लिंकिट डिलीवरी बॉय पार्सल देते समय उसे गलत तरीके सीने पर छुआ। जिसके बाद उन्हें उससे बचने के लिए उस पार्सल को अपने सीने के आगे रखना पड़ा।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    महिला द्वारा शेयर किए गए वीडियो में ब्लिंकट की पली ड्रेस पहले एक एजेंट को पार्सल देते और पेमेंट लेते हुए देखा जा सकता है। लेकिन जैसे ही वह पैसे लैटाता है वह महिला के सीने पर छूता है, जिससे वह जल्दी से अपने पार्सल को अपने आगे कर लेती है।

    महिला ने ब्लिंकिट की शुरूआती प्रतिक्रिया पर निशारा व्यक्त करते हुए दावा किया कि यह अपर्याप्त थी।

    महिला ने शेयर किया वीडियो

    महिला ने एक्स पर वीडियो पोस्ट करते हुए लिखा, "आज ब्लिंकिट से ऑर्डर करते समय मेरे साथ यही हुआ। डिलीवरी बॉय ने दोबारा मेरा पता पूछा और फिर मुझे गलत तरीके से छुआ। यह स्वीकार्य नहीं है। ब्लिंकट कृपया सख्त कार्रवाई करें। क्या भारत में महिला सुरक्षा एक मजाक है?"

    ब्लिंकिट ने डिलीवरी ड्राइवर को किया बैन

    महिला ने आगे दावा किया कि ब्लिंकिट ने डिलीवरी ड्राइवर के खिलाफ तभी कार्रवाई की जब उसने घटना का सबूत दिया। ब्लिंकिट ने शुरुआत में उसकी मौखिक शिकायत को खारिज कर दिया और केवल चेतावनी और ट्रेनिंग देने का विकल्प चुना। हालांकि, वीडियो सबूत दिखाने के बाद, कंपनी ने डिलीवरी बॉय का कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिया और उसे ब्लिंकिट से बैन कर दिया।

    हमने आवश्यक कार्रवाई की- ब्लिंकिट

    ब्लिंकिट की ओर से महिला के दिए जवाब में लिखा था, "नमस्ते, फोन पर आपके समय के लिए हम आभारी हैं। हमें इस घटना के लिए सचमुच खेद है और हम समझते हैं कि यह कितना परेशान करने वाला होगा। कृपया आश्वस्त रहें कि फोन पर हई बात के अनुसार आवश्यक कार्रवाई की गई है। किसी भी अन्य प्रश्न या सहायता के लिए बेझिझक हमें DM करें।"

    मुंबई पुलिस ने लिया घटना का संज्ञान

    मुंबई पुलिस ने भी उनके ट्वीट पर प्रतिक्रिया देते हुए लिखा, "हमने आपको फॉलो किया है। कृपया डीएम में अपनी संपर्क जानकारी साझा करें।"

    सोशल मीडिया पर यूजर की मिली जुली प्रतिक्रिया

    महिला के आरोपों पर सोशल मीडिया पर मिली जुली प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं। ज्यादातर यूजर ने महिला का समर्थन किया और ब्लिंकिट डिलिवरी बॉय के खिलाफ एक्शन की मांग की। हालांकि, कुछ यूजर्स ने सुझाव दिया कि यह स्पर्श अनजाने में हुआ होगा, जिससे बहस छिड़ गई।

    एक यूजर ने लिखा, "हां, यह साफ तौर पर देखा जा सकता है कि उसने जानबूझकर अपना हाथ आपके शरीर के ऊपरी हिस्से के पास लाया और आपको गलत तरीके से छुआ। आपकी झिझक साफ दिखाई दे रही है। आप भाग्यशाली हैं कि आपके पास इसकी रिकॉर्डिंग है, इसके बिना उसके अपराध का पता लगाना मुश्किल होगा।

    वहीं अन्य ने टिप्पणी की, "यह साफ जाहिर है, उसने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। आपने उसके दाहिने हाथ में पैसे दिए और उस आदमी के बाएं हाथ में पार्सल था! आप ध्यान आकर्षित करना चाहती हैं! सीधी सी बात है।"

    यह भी पढ़ें- रील, रसूख और वायरल का बुखार...दो नाली बंदूक लिए लड़की का वीडियो वायरल...मार देब गोली