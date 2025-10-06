Blinkit के डिलीवरी ब्वॉय ने महिला की छाती को किया टच, वीडियो वायरल होने पर मचा बवाल; मुंबई पुलिस का आया जवाब

मुंबई में एक महिला ने ब्लिंकिट डिलीवरी बॉय पर छेड़छाड़ का आरोप लगाते हुए सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर किया है। महिला का दावा है कि डिलीवरी एजेंट ने ऑर्डर देते समय उसे गलत तरीके से छुआ। महिला ने ब्लिंकिट से सख्त कार्रवाई की मांग की जिसके बाद कंपनी ने डिलीवरी बॉय का कॉन्ट्रैक्ट रद कर दिया। मुंबई पुलिस ने भी मामले का संज्ञान लिया है।

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। मुंबई की एक महिला ने सोशल मीडिया पर एक ब्लिंकिट (Blinkit) डिलीवरी ब्वॉय पर छेड़छाड़ का आरोप लगाते हुए वीडियो साझा किया है। महिला का दावा है कि ऑर्डर डिलीवर करते समय डिलीवरी एजेंट ने पार्सल देते हुए उसकी छाती को छुआ, जिसके बाद उसने तुरंत पार्सल अपने सामने रख लिया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

वीडियो में ब्लिंकिट की पीली यूनिफॉर्म में एक डिलीवरी ब्वॉय को पार्सल देते और पैसे लेते हुए देखा जा सकता है। जैसे ही वह बकाया पैसे लौटाता है, महिला के मुताबिक उसने अनुचित तरीके से छुआ जिसके बाद महिला ने तुरंत दूरी बना ली।

महिला ने शेयर किया वीडियो महिला ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर वीडियो शेयर करते हुए लिखा, "आज मेरे साथ ब्लिंकिट ऑर्डर करते समय ऐसा हुआ। डिलीवरी ब्वॉय ने पता दोबारा पूछा और फिर मुझे गलत तरीके से छुआ। यह बिल्कुल अस्वीकार्य है। महिलाओं की सुरक्षा कोई मजाक नहीं है।"

महिला ने ब्लिंकिट को पोस्ट में टैग करते हुए सख्त कार्रवाई की मांग की। महिला ने आगे बताया कि जब उसने मौखिक शिकायत की, तब कंपनी ने केवल चेतावनी और 'सेंसिटिविटी ट्रेनिंग' देने की बात कही। लेकिन जब उसने वीडियो सबूत भेजा तब जाकर कंपनी ने डिलीवरी ब्वॉय का कॉन्ट्रैक्ट रद कर दिया।

ब्लिंकिट का जवाब Hi, we appreciate your time over the phone. We’re truly sorry for the incident and understand how upsetting this must be. Please be assured that the necessary actions have been taken as discussed. Feel free to DM us for any further questions or support. ~ZR… — Blinkit (@letsblinkit) October 4, 2025 इसके बाद ब्लिंकिट ने जवाब देते हुए लिखा, "हमें इस घटना के लिए खेद है। हमने जरूरी कार्रवाई कर ली है। अगर आपको और मदद चाहिए तो कृपया हमें DM करें।" हालांकि, सोशल मीडिया पर इस वीडियो को लेकर मिली-जुली प्रतिक्रियाएं देखने को मिली।