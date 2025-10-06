Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Blinkit के डिलीवरी ब्वॉय ने महिला की छाती को किया टच, वीडियो वायरल होने पर मचा बवाल; मुंबई पुलिस का आया जवाब

    By Digital Desk Edited By: Prince Gourh
    Updated: Mon, 06 Oct 2025 03:46 PM (IST)

    मुंबई में एक महिला ने ब्लिंकिट डिलीवरी बॉय पर छेड़छाड़ का आरोप लगाते हुए सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर किया है। महिला का दावा है कि डिलीवरी एजेंट ने ऑर्डर देते समय उसे गलत तरीके से छुआ। महिला ने ब्लिंकिट से सख्त कार्रवाई की मांग की जिसके बाद कंपनी ने डिलीवरी बॉय का कॉन्ट्रैक्ट रद कर दिया। मुंबई पुलिस ने भी मामले का संज्ञान लिया है।

    prefferd source google
    Hero Image
    Blinkit के डिलीवरी ब्वॉय ने महिला की छाती को किया टच (फोटो सोर्स- सोशल मीडिया)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। मुंबई की एक महिला ने सोशल मीडिया पर एक ब्लिंकिट (Blinkit) डिलीवरी ब्वॉय पर छेड़छाड़ का आरोप लगाते हुए वीडियो साझा किया है। महिला का दावा है कि ऑर्डर डिलीवर करते समय डिलीवरी एजेंट ने पार्सल देते हुए उसकी छाती को छुआ, जिसके बाद उसने तुरंत पार्सल अपने सामने रख लिया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    वीडियो में ब्लिंकिट की पीली यूनिफॉर्म में एक डिलीवरी ब्वॉय को पार्सल देते और पैसे लेते हुए देखा जा सकता है। जैसे ही वह बकाया पैसे लौटाता है, महिला के मुताबिक उसने अनुचित तरीके से छुआ जिसके बाद महिला ने तुरंत दूरी बना ली।

    महिला ने शेयर किया वीडियो

    महिला ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर वीडियो शेयर करते हुए लिखा, "आज मेरे साथ ब्लिंकिट ऑर्डर करते समय ऐसा हुआ। डिलीवरी ब्वॉय ने पता दोबारा पूछा और फिर मुझे गलत तरीके से छुआ। यह बिल्कुल अस्वीकार्य है। महिलाओं की सुरक्षा कोई मजाक नहीं है।"

    महिला ने ब्लिंकिट को पोस्ट में टैग करते हुए सख्त कार्रवाई की मांग की। महिला ने आगे बताया कि जब उसने मौखिक शिकायत की, तब कंपनी ने केवल चेतावनी और 'सेंसिटिविटी ट्रेनिंग' देने की बात कही। लेकिन जब उसने वीडियो सबूत भेजा तब जाकर कंपनी ने डिलीवरी ब्वॉय का कॉन्ट्रैक्ट रद कर दिया।

    ब्लिंकिट का जवाब

    इसके बाद ब्लिंकिट ने जवाब देते हुए लिखा, "हमें इस घटना के लिए खेद है। हमने जरूरी कार्रवाई कर ली है। अगर आपको और मदद चाहिए तो कृपया हमें DM करें।" हालांकि, सोशल मीडिया पर इस वीडियो को लेकर मिली-जुली प्रतिक्रियाएं देखने को मिली।

    मुंबई पुलिस ने लिया संज्ञान

    इसके बाद मुंबई पुलिस ने मामले का संज्ञान लेते हुए जवाब दिया और लिखा, "हमने आपको फॉलो कर लिया है। कृपया डीएम में अपनी संपर्क जानकारी साझा करें।"

    'बच्चे गुफा में थे, आप कहां थे?', SC ने इजरायली व्यक्ति को लगाई फटकार; कर्नाटक की गुफा में मिली थी रूसी महिला और बच्चे