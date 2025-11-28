Black Friday Sale: सेल के दौरान एक्टिव हैं साइबर ठग, एक्सपर्ट्स ने दी बड़ी चेतावनी; कैसे करें बचाव?
ब्लैक फ्राइडे सेल में भारी छूट के साथ साइबर ठगी का खतरा भी बढ़ जाता है। ठग फर्जी वेबसाइट और ईमेल के माध्यम से लोगों को निशाना बनाते हैं। विशेषज्ञों ने मल्टी-फैक्टर ऑथेंटिकेशन का उपयोग करने, अनजान लिंक से बचने और सिस्टम को अपडेट रखने की सलाह दी है। जागरूकता और सावधानी से साइबर अपराध से बचा जा सकता है।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। थैंक्सगिविंग के एक दिन बाद मनाया जाने वाला ब्लैक फ्राइडे सेल दुनियाभर में शुरू हो चुका है। भारी छूट और आकर्षक ऑफर्स के चलते लोग इस दिन बड़ी संख्या में ऑनलाइन खरीदारी करते हैं। लेकिन इसी समय साइबर ठग भी सबसे ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं। इसलिए विशेषज्ञों ने लोगों को चेतावनी दी है कि खरीदारी करते समय बेहद सावधानी बरतें।
ब्लैक फ्राइडे सेल के दौरान ठग असली साइट जैसी दिखने वाली फर्जी वेबसाइटें बना देते हैं। इन साइटों पर कई बार नाम गलत लिखा होता है या URL अजीब होते हैं। ऐसे किसी भी वेबसाइट पर जाएं और अगर लिंक आपको अनजान डोमेन पर ले जाए तो तुरंत टैब बंद कर दें। अगर किसी साइट पर भरोसेमंद कस्टमर सपोर्ट या सही जानकारी नहीं मिल रही है तो यह भी एक बड़े खतरे का संकेत है।
कैसे बढ़ाए सुरक्षा?
ऑनलाइन अकाउंट की सुरक्षा बढ़ाने का सबसे आसान तरीका है मल्टी-फैक्टर ऑथेंटिकेशन (MFA) लगाना। इससे कोई भी साइबर अपराधी सिर्फ पासवर्ड से आपके अकाउंट तक नहीं पहुंच सकता। विशेषज्ञों का कहना है कि यह सुरक्षा की एक बहुत कारगर अतिरिक्त परत देता है।
फर्जी ईमेल या लिंक से रहे दूर
ब्लैक फ्राइडे के दौरान सबसे ज्यादा फर्जी ईमेल और लिंक घूमते रहते हैं। इनमें नकली गिवअवे, ऑफर या सर्वे के नाम पर लिंक भेजे जाते हैं। ऐसे लिंक पर क्लिक करने से आपकी निजी या बैंक संबंधी जानकारी चोरी हो सकती है। इसलिए किसी भी अनजान ईमेल पर भरोसा न करें।
कैसे ठगी करते हैं साइबर अपराधी?
साइबर अपराधी सिस्टम की छोटी कमजोरियों का फायदा उठाते हैं। इसलिए मोबाइल और लैपटॉप को हमेशा अपडेट रखें, क्योंकि नए अपडेट में सुरक्षा सुधार होते हैं। अगर कोई संदिग्ध ऑफर दिखे या किसी आपके जानने वाले को धोखा मिला हो, तो तुरंत साइबर एजेंसियों को जानकारी दें और सबूत इकट्ठा करें। साथ ही परिवार और दोस्तों को भी जागरूक करें ताकि वे भी ठगी से बच सकें।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।