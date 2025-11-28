Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    आतंकी हमले के बाद ट्रंप का एक्शन, 19 देशों के लोगों के ग्रीन कार्ड पर सख्ती, भारत पर होगा असर?

    By Digital Desk Edited By: Garima Singh
    Updated: Fri, 28 Nov 2025 02:23 PM (IST)

    व्हाइट हाउस के पास गोलीबारी की घटना के बाद, ट्रंप प्रशासन ने चिंताजनक देशों से आने वाले इमिग्रेंट्स के ग्रीन कार्ड की दोबारा जांच करने का फैसला किया है। USCIS के डायरेक्टर ने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप के कहने पर यह कदम उठाया जा रहा है, क्योंकि अमेरिकी सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण है। इस कार्रवाई से अमेरिका में रहने वाले भारतीयों पर कोई सीधा असर नहीं पड़ेगा।

    prefferd source google
    Hero Image

    ग्रीन कार्ड पर ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की बड़ी कार्रवाई 

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। व्हाइट हाउस के पास एक आतंकी हमले के बाद ट्रंप प्रशासन एक्शन में नजर आ रहा है। शुक्रवार को ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से कहा गया कि अमेरिका हर चिंताजनक देश से आए सभी इमिग्रेंट्स को जारी किए गए ग्रीन कार्ड्स की सख्ती से दोबारा जांच करेगा।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    US सिटिजनशिप एंड इमिग्रेशन सर्विसेज (USCIS) के डायरेक्टर जोसेफ एडलो ने कहा कि उन्होंने US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के कहने पर वे हर चिंताजनक देश के 'एलियन' के (चिंताजनक देशों से US आये इमिग्रेंट्स) ग्रीन कार्ड की सख्ती से दोबारा जांच करेंगे।

    व्हाइट हाउस के पास गोलीबारी

    उन्होंने कहा कि अमेरिका और उसके लोगों की सुरक्षा सबसे जरूरी है। उन्होंने पिछली जो बाइडेन सरकार पर लापरवाही वाली रीसेटलमेंट पॉलिसी अपनाने का आरोप लगाया है।

    उन्होंने आगे कहा, 'इस देश और अमेरिकी लोगों की सुरक्षा सबसे जरूरी है। अमेरिकी लोग पिछली सरकार की लापरवाह रीसेटलमेंट पॉलिसी का खर्च नहीं उठाएंगे। अमेरिकी सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया जा सकता।;

    ग्रीन कार्ड की दोबारा जांच

    अफगान नागरिक रहमानुल्लाह लकनवाल ने बुधवार को वाशिंगटन DC में व्हाइट हाउस के पास दो नेशनल गार्ड्स पर गोलियां चलाईं थी। इस गोलीबारी में US आर्मी स्पेशलिस्ट सारा बेकस्ट्रॉम (20) की गोली लगने से मौत हो गई, जबकि US एयर फ़ोर्स स्टाफ सार्जेंट एंड्रयू वोल्फ (24) की हालत गंभीर बनी हुई है।

    गौरतलब है कि लकनवाल 2021 में जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के एक प्रोग्राम के तहत US आया था। इस प्रोग्राम में अफगानिस्तान से US की अफरा-तफरी के बाद हजारों अफगान नागरिकों को फिर से बसाया गया था। ट्रंप के प्रेसिडेंट बनने के बाद उसकी शरण को मंजूरी मिली थी।

    ग्रीन कार्ड पर अमेरिकी कार्रवाई से भारत पर कितना असर?

    1. ग्रीन कार्ड होल्डर्स पर इस कार्रवाई से अमेरिका में रहने वाले भारतीयों पर कोई असर नहीं पड़ेगा।
    2. नई पॉलिसी गाइडेंस से USCIS अधिकारी इमिग्रेशन रिक्वेस्ट के रिव्यू के दौरान 19 तय की गई ‘हाई-रिस्क देशों’ के खास फैक्टर्स पर विचार करेंगे।
    3. ये देश हैं अफगानिस्तान, म्यांमार, बुरुंडी, चाड, कांगो गणराज्य, क्यूबा, इक्वेटोरियल गिनी, इरिट्रिया, हैती, ईरान, लाओस, लीबिया, सिएरा लियोन, सोमालिया, सूडान, टोगो, तुर्कमेनिस्तान, वेनेज़ुएला और यमन हैं।
    4. PTI के मुताबिक, ये वही देश हैं जिन पर ट्रंप ने इस साल जून में ट्रैवल बैन लगाने की घोषणा की थी।
    5. USCIS ने घोषणा में कहा कि पॉलिसी गाइडेंस तुरंत लागू होगी और 27 नवंबर को या उसके बाद पेंडिंग या फाइल की गई रिक्वेस्ट पर लागू होगी।