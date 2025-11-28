आतंकी हमले के बाद ट्रंप का एक्शन, 19 देशों के लोगों के ग्रीन कार्ड पर सख्ती, भारत पर होगा असर?

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। व्हाइट हाउस के पास एक आतंकी हमले के बाद ट्रंप प्रशासन एक्शन में नजर आ रहा है। शुक्रवार को ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से कहा गया कि अमेरिका हर चिंताजनक देश से आए सभी इमिग्रेंट्स को जारी किए गए ग्रीन कार्ड्स की सख्ती से दोबारा जांच करेगा।

US सिटिजनशिप एंड इमिग्रेशन सर्विसेज (USCIS) के डायरेक्टर जोसेफ एडलो ने कहा कि उन्होंने US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के कहने पर वे हर चिंताजनक देश के 'एलियन' के (चिंताजनक देशों से US आये इमिग्रेंट्स) ग्रीन कार्ड की सख्ती से दोबारा जांच करेंगे।

व्हाइट हाउस के पास गोलीबारी उन्होंने कहा कि अमेरिका और उसके लोगों की सुरक्षा सबसे जरूरी है। उन्होंने पिछली जो बाइडेन सरकार पर लापरवाही वाली रीसेटलमेंट पॉलिसी अपनाने का आरोप लगाया है। उन्होंने आगे कहा, 'इस देश और अमेरिकी लोगों की सुरक्षा सबसे जरूरी है। अमेरिकी लोग पिछली सरकार की लापरवाह रीसेटलमेंट पॉलिसी का खर्च नहीं उठाएंगे। अमेरिकी सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया जा सकता।; ग्रीन कार्ड की दोबारा जांच अफगान नागरिक रहमानुल्लाह लकनवाल ने बुधवार को वाशिंगटन DC में व्हाइट हाउस के पास दो नेशनल गार्ड्स पर गोलियां चलाईं थी। इस गोलीबारी में US आर्मी स्पेशलिस्ट सारा बेकस्ट्रॉम (20) की गोली लगने से मौत हो गई, जबकि US एयर फ़ोर्स स्टाफ सार्जेंट एंड्रयू वोल्फ (24) की हालत गंभीर बनी हुई है।

गौरतलब है कि लकनवाल 2021 में जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के एक प्रोग्राम के तहत US आया था। इस प्रोग्राम में अफगानिस्तान से US की अफरा-तफरी के बाद हजारों अफगान नागरिकों को फिर से बसाया गया था। ट्रंप के प्रेसिडेंट बनने के बाद उसकी शरण को मंजूरी मिली थी।