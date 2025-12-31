राहुल गांधी की 'डेड इकोनॉमी' टिप्पणी पर भाजपा का पलटवार, पूनावाला बोले- भारत चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर तंज कसते हुए आरोप लगाया कि वे ''भारत के खिलाफ प्रचार'' कर रहे हैं, जब भारत ने जापान को पीछे छोड़कर चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का मुकाम हासिल किया है। पूनावाला ने राहुल गांधी की ''डेड इकोनामी'' टिप्पणी पर कड़ी प्रतिक्रिया दी और उनसे ''दुष्प्रचार'' करने से बचने का आग्रह किया।

भाजपा नेता पूनावाला ने बुधवार को कहा, ''राहुल गांधी, जो भारत के खिलाफ बयान देने में माहिर हैं, बर्लिन जाकर भारत के खिलाफ दुष्प्रचार फैलाते हैं, कभी सेना के खिलाफ, कभी संवैधानिक संस्थाओं के खिलाफ, सनातन और आर्थिक शक्ति के खिलाफ। आज उन्हें वास्तविकता का सामना करना पड़ा है। राहुल गांधी कहते थे कि भारत की 'डेड इकोनामी' है, भारत की अर्थव्यवस्था और उत्पादन मृत हैं; यह प्रचार का नेता है, विपक्ष का नेता नहीं।''

उन्होंने कहा, ''भारत की अर्थव्यवस्था अब चौथे स्थान पर पहुंच गई है, जबकि मनमोहन सिंह के दौर में यह 11वें स्थान पर थी। आज, हमने जापान को पीछे छोड़ दिया है। अगले दो से ढाई वर्षों में हम तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे। उन्हें भारत को बदनाम करना और भारत के खिलाफ दुष्प्रचार फैलाना बंद करना चाहिए।''

केंद्र की विज्ञप्ति में कहा गया है कि 4.18 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक के जीडीपी के साथ भारत अब दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और आने वाले वर्षों में वैश्विक रैंकिंग में और ऊपर उठने की संभावना है।