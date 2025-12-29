Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    पीओजेके, विभाजन, 1984 दंगे हैं कांग्रेस की विरासत : भाजपा

    By Digital Desk Edited By: Deepak Gupta
    Updated: Mon, 29 Dec 2025 12:30 AM (IST)

    भाजपा प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कांग्रेस पर तीखा हमला करते हुए कहा कि विभाजन, पीओजेके, 1984 के सिख विरोधी दंगे और चीन को भूमि देना पार्टी की ऐतिहासिक वि ...और पढ़ें

    Hero Image

    गौरव भाटिया। (फाइल)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। भाजपा के प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कांग्रेस पर तीखा हमला करते हुए आरोप लगाया कि पार्टी की विरासत ऐतिहासिक विफलताओं से भरी हुई है, जिसमें विभाजन, पाकिस्तान के कब्जे वाला गुलाम जम्मू और कश्मीर (पीओजेके) की हानि और 1984 के सिख विरोधी दंगे शामिल हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    भाजपा प्रवक्ता गौरव भाटिया ने रविवार को एक प्रेस कान्फ्रेंस में कहा कि कांग्रेस के स्थापना दिवस पर कांग्रेस अध्यक्ष मलिकार्जुन खरगे पार्टी की उपलब्धियों को उजागर करने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन उन्होंने उन ऐतिहासिक गलतियों को स्वीकार करने में विफलता दिखाई।

    भाटिया ने कहा, ''स्थापना दिवस पर कांग्रेस के रिमोट-कंट्रोल अध्यक्ष मलिकार्जुन खरगे कांग्रेस की उपलब्धियों को समझाने की कोशिश कर रहे थे। मुझे कहना चाहिए कि पीओजेके कांग्रेस पार्टी की विरासत है, विभाजन कांग्रेस पार्टी की विरासत है और 1984 के दंगे कांग्रेस पार्टी की विरासत हैं। हमारी भूमि चीन को देना कांग्रेस की विरासत है। मलिकार्जुन खरगे इतने असहाय हैं, वे केवल फर्जी गांधी परिवार की सेवा करते हैं, देश की परवाह किए बिना।''

    भाजपा के प्रवक्ता ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं द्वारा किए गए बयानों का भी उल्लेख किया, जिसमें उन्होंने स्वीकार किया कि पार्टी के भीतर आंतरिक समस्याएं हैं। वरिष्ठ कांग्रेस पार्टी के नेता दिग्विजय ¨सह और शशि थरूर ने स्वीकार किया कि कांग्रेस पार्टी में अब कोई लोकतंत्र नहीं बचा है।

    (समाचार एजेंसी एएनआई के इनपुट के साथ)