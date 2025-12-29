कांग्रेस राष्ट्रवादियों में आतंकी और आतंकियों में शांतिदूत देखती है : भाजपा

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। भाजपा ने सोमवार को कांग्रेस पर उसके नेता मणिकम टैगोर के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के खिलाफ टिप्पणी को लेकर हमला बोला और आरोप लगाया कि मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस राष्ट्रवादियों में आतंकवादी और आतंकवादियों में शांतिदूत देखती है। यह टिप्पणी मणिकम टैगोर द्वारा आरएसएस को प्रतिबंधित आतंकी संगठन अलकायदा के समान बताने के एक दिन बाद आई है और उन्होंने कहा कि कांग्रेस और उनके बीच कोई तुलना नहीं है।

कांग्रेस नेता मणिकम टैगोर की टिप्पणियों पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा कि कांग्रेस नेता की टिप्पणियां उनकी पार्टी के मानसिकता को दर्शाती हैं। वे राष्ट्रवादियों में आतंकवादियों और असली आतंकवादियों जैसे अफजल गुरु और याकूब मेमन में शांति के दूत देखते हैं। कांग्रेस राष्ट्रवादियों का अपमान करती है और नक्सलियों तथा पीएफआइ और सिमी के सदस्यों जैसे आतंकवादियों को अपने 'भाईजान' (भाइयों) कहती है। यही एकमात्र काम वे करते हैं।

भाजपा के प्रवक्ता ने कहा कि आरएसएस एक राष्ट्रवादी संगठन है जो पिछले 100 वर्षों से 'व्यक्तित्व निर्माण' और 'चरित्र निर्माण' के माध्यम से राष्ट्र निर्माण में योगदान दे रहा है। हालांकि, कांग्रेस पिछले 100 वर्षों से आरएसएस के खिलाफ ''कलंक और संकेतों का अभियान'' चला रही है।

मणिकम टैगोर और कांग्रेस को यह बताना चाहिए कि क्या प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और उनकी सरकार ने आरएसएस को गणतंत्र दिवस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया था क्योंकि यह एक आतंकवादी संगठन था। कांग्रेस को यह भी बताना चाहिए कि क्या पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का आरएसएस मुख्यालय का दौरा एक आतंकी संगठन के मुख्यालय का दौरा था।

उन्होंने कहा कि क्या महात्मा गांधी, बीआर आंबेडकर और जय प्रकाश नारायण ने आरएसएस की प्रशंसा करते समय एक आतंकवादी संगठन की सराहना की थी। शहजाद पूनावाला ने कहा कि दिग्विजय सिंह के संघ की प्रशंसा करने से कांग्रेस का दिमाग खराब हो गया है।