'हमेशा टुकड़े-टुकड़े के मूड में...' प्रियंका गांधी को PM चेहरे के रूप में पेश करने पर बीजेपी ने बोला हमला

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। कांग्रेस के सांसद इमरान मसूद के पार्टी नेता प्रियंका गांधी वाड्रा को संभावित प्रधानमंत्री के चेहरे के रूप में पेश करने के बाद भाजपा ने बुधवार को कांग्रेस पर तीखा हमला किया, उसे हमेशा विभाजित और भ्रमित होने का आरोप लगाया।

भाजपा के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा कि कांग्रेस 'हमेशा टुकड़े-टुकड़े के मूड में' रही है। 'आइएनसी' का संक्षिप्त रूप 'आइ नीड कंफ्यूजन' के लिए प्रतीत होता है, न कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लिए।भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने आरोप लगाया कि गुटबाजी कांग्रेस की पहचान बन गई है, जो राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर स्पष्ट है।

पूनावाला ने अपने दावे का समर्थन करने के लिए कई उदाहरण दिए। उन्होंने कहा,''राजस्थान में हमने सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच मतभेद देखे। हिमाचल प्रदेश में प्रतिभा ¨सह और सुखविंदर सिंह सुक्खू के बीच सत्ता की लड़ाई थी।

कर्नाटक में डीके शिवकुमार और सिद्दरमैया के बीच मतभेद थे। राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस अब दो खेमों में बंटी हुई प्रतीत होती है, राहुल कांग्रेस और प्रियंका कांग्रेस। उन्होंने दावा किया कि पार्टी नेताओं के हालिया बयानों से राहुल गांधी के नेतृत्व में आत्मविश्वास की कमी का संकेत मिलता है।

इस बीच, भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन ने भी कांग्रेस की आलोचना की और कहा,''जैसे लालू प्रसाद यादव के परिवार में तेज प्रताप यादव और तेजस्वी यादव के बीच मतभेद रहे हैं, वैसे ही अब कांग्रेस में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के बीच भी मतभेद उभरे हैं।''

उन्होंने कहा कि जबकि हर किसी का प्रधानमंत्री बनने का सपना देखने का अधिकार है, भाजपा अपने भविष्य को लेकर आश्वस्त है। कोई भी पीएम बनने की आकांक्षा रख सकता है। राबर्ट वाड्रा को प्रियंका गांधी को प्रधानमंत्री बनाने का सपना देखने का अधिकार है। यही कारण है कि वह उन्हें पीएम सामग्री मानते हैं। हालांकि, भाजपा अगले 50 वर्षों तक सत्ता में बनी रहेगी।