Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    'खतरनाक...', हैदराबाद में बाबरी मेमोरियल बनवाने पर बीजेपी का बड़ा बयान

    By Sakshi Pandey Edited By: Sakshi Pandey
    Updated: Mon, 08 Dec 2025 12:11 PM (IST)

    हैदराबाद में बाबरी मस्जिद के नाम पर मेमोरियल बनाने के प्रस्ताव पर बीजेपी ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। बीजेपी ने इसे 'खतरनाक' बताते हुए सांप्रदायि ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    तहरीक मुस्लिम शब्बान के अध्यक्ष मुश्ताक मलिक। फोटो - एएनआई

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अयोध्या में बाबरी विध्वंस का मुद्दा एक बार फिर तूल पकड़ने लगा है। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में TMC के निलंबित विधायक हुमायूं कबीर ने बाबरी मस्जिद की नींव रख दी है। वहीं, अब तहरीक मुस्लिम शब्बान के अध्यक्ष मुश्ताक मलिक ने ग्रेटर हैदराबाद में बाबरी मेमोरियल बनाने की घोषणा कर दी है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    मुश्ताक के एलान ने सियासी विवाद को जन्म दे दिया है। मुश्ताक का यह बयान 6 दिसंबर को बाबरी विध्वंस के 33 साल पूरे होने के बाद आया है। ऐसे में केंद्र की सत्ताधारी पार्टी बीजेपी ने मुश्ताक के मंसूबों को सवालों के घेरे में लाकर खड़ा कर दिया है।

    6 दिसंबर को लिया फैसला

    मुश्ताक मलिक तेलंगाना मुसलिम ज्वॉइंट एक्शन कमेटी के संयोजक भी हैं। उनका कहना है कि 6 दिसंबर को आयोजित सार्वजनिक सभा के दौरान बाबरी मेमोरियल बनाने का फैसला लिया गया था। यह मेमोरियल बाबरी मस्जिद के विध्वंस को समर्पित होगा। कई सामाजिक संस्थानों ने भी इसे समर्थन देने की बात कही है। अगले साल दिसंबर तक इस योजना को अमली जामा पहनाया जाएगा।

    मुश्ताक ने क्या कहा?

    मुश्ताक मलिक ने पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद का हवाला देते हुए कहा बाबर के नाम को सियासी मुद्दा बनाकर देश को विभाजित करने की कोशिश की जा रही है।

    मुश्ताक मलिक ने कहा-

    हमने फैसला किया है बाबरी मस्जिद की याद में ग्रेटर हैदराबाद में एक मेमोरियल बनाया जाएगा। कई संस्थान भी इसमें हमारी मदद करेंगे। यह कब और कैसे बनेगा? हम जल्द ही इसकी घोषणा करेंगे।

    बीजेपी ने दी प्रतिक्रिया

    बीजेपी ने मुश्ताक के बयान की कड़ी आलोचना करते हुए इसे खतरनाक और भड़काऊ बताया है। बीजेपी का कहना है कि अयोध्या विवाद पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद इस तरह के कदम सांप्रदायिक तनाव को जन्म दे सकते हैं।

    बीजेपी ने मुश्ताक के बयान की कड़ी आलोचना करते हुए इसे खतरनाक और भड़काऊ बताया है। बीजेपी का कहना है कि अयोध्या विवाद पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद इस तरह के कदम सांप्रदायिक तनाव को जन्म दे सकते हैं।

    तेलंगाना सरकार को घेरा

    तेलंगाना में बीजेपी के प्रवक्ता एनवी सुभाष ने सरकार से कानून व्यवस्था बरकरार रखने के लिए सख्त कार्रवाई की मांग की है। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुघ ने कहा, "भारत में बाबर के नाम पर कोई भी इमारत या चीज स्वीकार नहीं की जाएगी।" इसे मुद्दे पर तेलंगाना सरकार की चुप्पी पर भी बीजेपी ने सवाल उठाए हैं।

    यह भी पढ़ें- ममता बनर्जी के निलंबित MLA ने रखी बाबरी मस्जिद की नींव, उधर BJP नेता ने कर दी राम मंदिर की शिला पूजा