'खतरनाक...', हैदराबाद में बाबरी मेमोरियल बनवाने पर बीजेपी का बड़ा बयान

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अयोध्या में बाबरी विध्वंस का मुद्दा एक बार फिर तूल पकड़ने लगा है। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में TMC के निलंबित विधायक हुमायूं कबीर ने बाबरी मस्जिद की नींव रख दी है। वहीं, अब तहरीक मुस्लिम शब्बान के अध्यक्ष मुश्ताक मलिक ने ग्रेटर हैदराबाद में बाबरी मेमोरियल बनाने की घोषणा कर दी है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

मुश्ताक के एलान ने सियासी विवाद को जन्म दे दिया है। मुश्ताक का यह बयान 6 दिसंबर को बाबरी विध्वंस के 33 साल पूरे होने के बाद आया है। ऐसे में केंद्र की सत्ताधारी पार्टी बीजेपी ने मुश्ताक के मंसूबों को सवालों के घेरे में लाकर खड़ा कर दिया है।

6 दिसंबर को लिया फैसला मुश्ताक मलिक तेलंगाना मुसलिम ज्वॉइंट एक्शन कमेटी के संयोजक भी हैं। उनका कहना है कि 6 दिसंबर को आयोजित सार्वजनिक सभा के दौरान बाबरी मेमोरियल बनाने का फैसला लिया गया था। यह मेमोरियल बाबरी मस्जिद के विध्वंस को समर्पित होगा। कई सामाजिक संस्थानों ने भी इसे समर्थन देने की बात कही है। अगले साल दिसंबर तक इस योजना को अमली जामा पहनाया जाएगा।