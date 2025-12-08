'खतरनाक...', हैदराबाद में बाबरी मेमोरियल बनवाने पर बीजेपी का बड़ा बयान
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अयोध्या में बाबरी विध्वंस का मुद्दा एक बार फिर तूल पकड़ने लगा है। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में TMC के निलंबित विधायक हुमायूं कबीर ने बाबरी मस्जिद की नींव रख दी है। वहीं, अब तहरीक मुस्लिम शब्बान के अध्यक्ष मुश्ताक मलिक ने ग्रेटर हैदराबाद में बाबरी मेमोरियल बनाने की घोषणा कर दी है।
मुश्ताक के एलान ने सियासी विवाद को जन्म दे दिया है। मुश्ताक का यह बयान 6 दिसंबर को बाबरी विध्वंस के 33 साल पूरे होने के बाद आया है। ऐसे में केंद्र की सत्ताधारी पार्टी बीजेपी ने मुश्ताक के मंसूबों को सवालों के घेरे में लाकर खड़ा कर दिया है।
6 दिसंबर को लिया फैसला
मुश्ताक मलिक तेलंगाना मुसलिम ज्वॉइंट एक्शन कमेटी के संयोजक भी हैं। उनका कहना है कि 6 दिसंबर को आयोजित सार्वजनिक सभा के दौरान बाबरी मेमोरियल बनाने का फैसला लिया गया था। यह मेमोरियल बाबरी मस्जिद के विध्वंस को समर्पित होगा। कई सामाजिक संस्थानों ने भी इसे समर्थन देने की बात कही है। अगले साल दिसंबर तक इस योजना को अमली जामा पहनाया जाएगा।
मुश्ताक ने क्या कहा?
मुश्ताक मलिक ने पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद का हवाला देते हुए कहा बाबर के नाम को सियासी मुद्दा बनाकर देश को विभाजित करने की कोशिश की जा रही है।
मुश्ताक मलिक ने कहा-
हमने फैसला किया है बाबरी मस्जिद की याद में ग्रेटर हैदराबाद में एक मेमोरियल बनाया जाएगा। कई संस्थान भी इसमें हमारी मदद करेंगे। यह कब और कैसे बनेगा? हम जल्द ही इसकी घोषणा करेंगे।
#WATCH | Hyderabad, Telangana | On announcement of Babri Masjid in Hyderabad, President Tahreek Muslim Shabban Mushtaq Malik says, "In view of the 33rd anniversary of the demolition of the Babri Masjid, a routine public meeting was held at the mosque in Hyderabad. At that… pic.twitter.com/gRUpBZbfoC— ANI (@ANI) December 6, 2025
बीजेपी ने दी प्रतिक्रिया
बीजेपी ने मुश्ताक के बयान की कड़ी आलोचना करते हुए इसे खतरनाक और भड़काऊ बताया है। बीजेपी का कहना है कि अयोध्या विवाद पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद इस तरह के कदम सांप्रदायिक तनाव को जन्म दे सकते हैं।
तेलंगाना सरकार को घेरा
तेलंगाना में बीजेपी के प्रवक्ता एनवी सुभाष ने सरकार से कानून व्यवस्था बरकरार रखने के लिए सख्त कार्रवाई की मांग की है। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुघ ने कहा, "भारत में बाबर के नाम पर कोई भी इमारत या चीज स्वीकार नहीं की जाएगी।" इसे मुद्दे पर तेलंगाना सरकार की चुप्पी पर भी बीजेपी ने सवाल उठाए हैं।
