    ममता बनर्जी के निलंबित MLA ने रखी बाबरी मस्जिद की नींव, उधर BJP नेता ने कर दी राम मंदिर की शिला पूजा

    By Abhinav Tripathi Edited By: Abhinav Tripathi
    Updated: Sat, 06 Dec 2025 02:52 PM (IST)

    निलंबित टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर द्वारा मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद की नींव रखने से विवाद उत्पन्न हो गया है। इसके जवाब में बहरमपुर में राम मंदिर की ...और पढ़ें

    राज्य ब्यूरो, जागरण, कोलकाता। बंगाल में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस (टीएससी) से निलंबित विधायक हुमायूं कबीर ने भारी गहमागहमी के बीच शनिवार दोपहर करीब डेढ़ बजे बांग्लादेश की सीमा से सटे मुस्लिम बहुल मुर्शिदाबाद जिले के बेलडांगा में बाबरी मस्जिद की नींव रखीं।

    कार्यक्रम स्थल पर सुबह से ही जुटी मुस्लिम समुदाय की भारी भीड़ के बीच मस्जिद की आधारशिला रखी गईं। इस दौरान समारोह स्थल पर कुछ देर के लिए भगदड़ जैसी स्थिति भी मच गई। देश-विदेश से इस्लामी धर्मगुरु भी कार्यक्रम में शामिल हुए। जिले के विभिन्न हिस्सों से सुबह से ही मुस्लिम समुदाय के लोग वहां ईंट लेकर पहुंचे।

    प्रशासन ने भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किए

    कबीर ने बाबरी मस्जिद के शिलान्यास समारोह के अवसर पर जिले के बेलडांगा के मोरादिघी इलाके में 25 बीघा भूमि पर आयोजित भव्य कार्यक्रम में तीन लाख से अधिक लोगों के शामिल होने का दावा किया है। प्रशासन ने इलाके में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किए हैं।

    बहरामपुर में राम मंदिर की नींव भी रखी गई

    दूसरी ओर, बाबरी मस्जिद के जवाब में मुर्शिदाबाद जिले के बहरमपुर में भाजपा नेता द्वारा राम मंदिर निर्माण के लिए शिला पूजा भी शनिवार को आयोजित की गई। बहरमपुर के मनींद्र नगर क्षेत्र में पूर्वाशा क्लब के मैदान में भाजपा नेता शाखारभ सरकार ने शिला पूजा का आयोजन किया।

    बाबरी मस्जिद बनकर रहेगा: कबीर

    इधर, कार्यक्रम मंच से विधायक हुमायूं कबीर ने फिर हुंकार भरते हुए कहा कि मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद बनकर रहेगा। इसे कोई ताकत नहीं रोक सकता। उन्होंने साथ ही कहा कि बाबरी मस्जिद के लिए रुपयों की कोई कमी नहीं होगी। पूरे बंगाल व देशभर से मुस्लिम समुदाय के लोग इसमें आर्थिक सहयोग करेंगे।