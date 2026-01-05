Language
     कर्नाटक में अवैध प्रवासियों को आवास देने के खिलाफ प्रदर्शन, सड़क पर उतरे भाजपा कार्यकर्ता

    By Swaraj Srivastava Edited By: Swaraj Srivastava
    Updated: Mon, 05 Jan 2026 07:36 PM (IST)

    भाजपा ने कांग्रेस शासित कर्नाटक सरकार के अवैध प्रवासियों को आवास देने के फैसले का कड़ा विरोध किया है। बेंगलुरु में हुए प्रदर्शन में बीवाई विजयेंद्र और ...और पढ़ें

    अवैध प्रवासियों को आवास प्रदान करने का निर्णय लिया गया था (फोटो: पीटीआई)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। भाजपा ने कांग्रेस शासित कर्नाटक सरकार के उस कदम के खिलाफ आवाज उठाई, जिसमें हाल ही में कोगिलु में अतिक्रमण के दौरान अपने निवास खोने वाले अवैध प्रवासियों को आवास प्रदान करने का निर्णय लिया गया था।

    भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बीवाई विजयेंद्र ने कहा कि यदि आवश्यक हुआ तो भाजपा अदालत का दरवाजा खटखटाएगी। भाजपा की ओर से यह प्रदर्शन बेंगलुरु की मुख्य सड़क पर स्थित कंट्री क्लब के पास आयोजित किया गया, जिसका नेतृत्व भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बीवाई विजयेंद्र, विधानसभा में विपक्ष के नेता आर. अशोक, विधान परिषद में विपक्ष के नेता चालावाड़ी नारायणस्वामी और अन्य भाजपा विधायक और एमएलसी कर रहे थे।

    सिद्दरमैया की आलोचना की

    वरिष्ठ भाजपा नेता अशोक ने कहा कि यह आंदोलन कर्नाटक की भूमि की रक्षा के लिए है, जो उनके अनुसार राज्य के लोगों की है और इसे केवल उन्हीं के बीच वितरित किया जाना चाहिए। अशोक ने कांग्रेस नेतृत्व व मुख्यमंत्री सिद्दरमैया की आलोचना करते हुए आरोप लगाया कि सरकार कर्नाटक की भूमि का उपयोग राजनीतिक लाभ के लिए कर रही है।

    उन्होंने कहा, ''कर्नाटक के पास सीमित भूमि संसाधन हैं और यह भूमि राज्य के लोगों की है। किसी व्यक्तिगत नेता की नहीं।''