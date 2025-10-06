Language
    पश्चिम बंगाल में बीजेपी सांसद पर हमला, सिर में चोट से हुए लहूलुहान; भीड़ ने गाडियां भी तोड़ीं

    Updated: Mon, 06 Oct 2025 01:38 PM (IST)

    West Bengal BJP MP Khagen Murmu Attacked पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में बीजेपी सांसद खगेन मुर्मू पर जानलेवा हमला हुआ है। उत्तरी बंगाल में मालदा के नागराकाटा में उनके काफिले पर पत्थर चप्पल जूते और लाठी-डंडों से हमला किया गया। हमले में सांसद खगेन मुर्मू बुरी तरह घायल हो गए हैं उनके सिर में गंभीर चोट आई है और चेहरा लहूलुहान हो गया है।

    पश्चिम बंगाल में बीजेपी नेता खगेन मुर्मू पर हमला। फोटो - सोशल मीडिया

    डिजिटल डेस्क, कोलकाता। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में बीजेपी सांसद खगेन मुर्मू पर जानलेवा हमला हुआ है। हमले में बीजेपी नेता बुरी तरह से घायल हो गए हैं। उनके सिर में गंभीर चोट आई है, जिससे उनका पूरा चेहरा लहूलुहान हो गया है।

    यह घटना उत्तरी बंगाल में स्थित मालदा के नागराकाटा की है। बीजेपी सांसद खगेन मुर्मू का काफिला गुजर रहा था। तभी भीड़ ने उनपर पत्थर, चप्पल, जूते और लाठी-डंडे बरसाने शुरू कर दिए। इस दौरान खगेन के सिर पर चोट आई, लेकिन विधायक शंकर घोष बाल-बाल बच गए।

    टीएमसी पर लगाए आरोप

    बीजेपी विधायक शंकर घोष ने हमले के लिए ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी को दोषी ठहराया है। शंकर घोष का कहना है कि यह हमला टीएमसी की सोची-समझी साजिश है। मगर, इस तरह के हमलों से बीजेपी के सेवा कार्य नहीं रोके जा सकते हैं।

    घायल बीजेपी सांसद खगेन मुर्मू को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने भी घटना का वीडियो शेयर करते हुए टीएमसी पर निशाना साधा है। अमित मालवीय ने एक्स पर लिखा, "बंगाल में टीएमसी का जंगल राज है। बीजेपी सांसद खगेन मुर्मू, जो उत्तरी मालदा से 2 बार सांसद बने हैं, टीएमसी के गुंडों ने उनपर हमला कर दिया।"

    बता दें कि सांसद मुर्मू समेत बीजेपी के अन्य नेता बाढ़ प्रभावित इलाकों के दौरे पर निकले थे। वो बाढ़ प्रभावित लोगों को राहत सामग्री देकर लौटे थे, तभी रास्ते में उनके काफिले पर हमला हो गया।

    पश्चिम बंगाल में अगले साल होंगे चुनाव

    इस घटना के बाद राज्य में सियासी भूचाल आ गया है। अगले साल पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव है, जिसके कारण बीजेपी और टीएमसी दो बड़ी पार्टियों में कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है।

