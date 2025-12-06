भाजपा सांसद ने रक्षा मंत्री से की पुणे छावनी की जमीन वक्फ संपत्ति घोषित करने की शिकायत, जताई चिंता

Language
    By Prince Gourh Edited By: Prince Gourh
    Updated: Sat, 06 Dec 2025 09:05 PM (IST)

    भाजपा सांसद ने रक्षा मंत्री से की पुणे छावनी की जमीन वक्फ संपत्ति घोषित करने की शिकायत (फाइल फोटो)

    राज्य ब्यूरो, मुंबई। भाजपा की राज्यसभा सदस्य मेधा कुलकर्णी ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात कर पुणे में केंद्र सरकार तथा छावनी बोर्ड की जमीन को कथित तौर पर अवैध तरीके से वक्फ संपत्ति घोषित करने पर चिंता जताई है।

    पुणे निवासी कुलकर्णी ने कहा कि स्थानीय निवासियों ने उनके सामने यह चिंताजनक मुद्दा उठाया है। इसमें भूमि अभिलेखों में अनियमितताओं, संपत्तियों की कानूनी स्थिति में परिवर्तन और रक्षा मंत्रालय की भूमि प्रबंधन प्रणाली को खतरे के गंभीर आरोप लगाए गए हैं।

    डॉ. कुलकर्णी ने अपनी एक इंटरनेट मीडिया पोस्ट में लिखा है कि मैंने माननीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी से मुलाकात कर उनके ध्यान में पुणे छावनी क्षेत्र में केंद्र सरकार और छावनी बोर्ड की भूमि को अवैध रूप से वक्फ संपत्ति घोषित किए जाने का गंभीर मुद्दा लाया है।

    BJP नेता ने क्या कहा?

    भाजपा नेता ने कहा कि बैठक के दौरान, मैंने इन गड़बड़ियों पर लगाम लगाने, ज़मीन की क़ानूनी स्थिति बहाल करने और दोषियों के ख़िलाफ़ उचित कार्रवाई शुरू करने के लिए इस मामले की तत्काल और समयबद्ध जांच की मांग की है।

    बता दें कि पुणे की बानेर एवं कस्बा पेठ आदि जगहों पर वक्फ संपत्तियों के घोटाले एवं सेना की जमीनों पर कब्जे के आरोप लग रहे हैं। कहा जा रहा है कि फर्जी ट्रस्ट बनाकर और नियमों का गलत इस्तेमाल कर जमीनें हड़पी गई हैं।

    इनमें पुणे-मुंबई हाइवे के निकट हजरत वली शाह दरगाह की लगभग 18 एकड़ जमीन का मामला तथा कस्बा पेठ की एक पुनर्विकास परियोजना में 135 परिवारों को बेघर किए जाने के मामले शामिल हैं।

