Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    पश्चिम बंगाल में भाजपा विधायक को फोन पर मिली जान से मारने की धमकी, पुलिस ने दर्ज की FIR

    By Jagran News Edited By: Shubham Tiwari
    Updated: Sat, 27 Dec 2025 08:46 PM (IST)

    पश्चिम बंगाल के नदिया जिले के हरिणघाटा से भाजपा विधायक असीम सरकार को फोन पर जान से मारने की धमकियां मिली हैं। उन्होंने बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्या ...और पढ़ें

    Hero Image

    पश्चिम बंगाल में भाजपा विधायक को फोन पर मिली जान से मारने की धमकी (फाइल फोटो)

    राज्य ब्यूरो, जागरण, कोलकाता: बंगाल के नदिया जिले के हरिणघाटा से भाजपा विधायक असीम सरकार को फोन पर जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं। विधायक ने इसे लेकर स्थानीय थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    असीम ने कहा कि उन्हें दो मोबाइल नंबर से कट्टरपंथियों द्वारा जान से मारने की धमकियां दी जा रही हैं। कारण पूछे जाने पर उन्होंने बताया कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के प्रतिवाद में कुछ दिन पहले उत्तर 24 परगना जिले के बेनापोल सीमा इलाके में हुई सभा में उन्होंने वक्तव्य रखा था।

    कुछ संवाद माध्यमों व इंटरनेट मीडिया पर उनके वक्तव्य की गलत तरीके से व्याख्या की गई है। उसके बाद से उन्हें कट्टरपंथियों से जान से मारने की धमकियां मिल रही है।