पश्चिम बंगाल में भाजपा विधायक को फोन पर मिली जान से मारने की धमकी, पुलिस ने दर्ज की FIR

राज्य ब्यूरो, जागरण, कोलकाता: बंगाल के नदिया जिले के हरिणघाटा से भाजपा विधायक असीम सरकार को फोन पर जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं। विधायक ने इसे लेकर स्थानीय थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है।

असीम ने कहा कि उन्हें दो मोबाइल नंबर से कट्टरपंथियों द्वारा जान से मारने की धमकियां दी जा रही हैं। कारण पूछे जाने पर उन्होंने बताया कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के प्रतिवाद में कुछ दिन पहले उत्तर 24 परगना जिले के बेनापोल सीमा इलाके में हुई सभा में उन्होंने वक्तव्य रखा था।