'मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता', BJP पार्षद के पति पर लगा रेप का आरोप; पीड़िता को धमकाने का वीडियो वायरल

इस वीडियो क्लिप में देखा जा सकता है कि कैसे आरोपी कथित तौर पर यह कहते हुए सुना जा सकता है कि मेरा क्या होगा? कुछ नहीं होगा। जहां चाहो शिकायत करो, मेरा कुछ नहीं होगा। वहीं, इस वीडियो में बैकग्राउंड में महिला रोते हुए और शिकायत दर्ज कराने की बात करते हुए सुनी जा सकती है।

बता दें कि शख्स की पहचान अशोक सिंह के रूप में हुई है, जो रामपुर बघेलान नगर परिषद में एक बीजेपी पार्षद के पति हैं। इस बीच सोशल मीडिया पर एक वीडियो सामने आया है, जिसमें कथित तौर पर अशोक सिंह एक पुलिस अधिकारी को गाली देते और पीड़िता को धमकी देते हुए दिख रहा है। इस वीडियो को सोशल मीडिया पर तेजी से साझा किया जा रहा है। हालांकि, जागरण इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है।

वहीं, जब पीड़िता ने कैमरे के सामने उससे बात की और कहा वह उनके बीच हुई बातचीत का वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट कर देगी। ऐसे में उस आदमी ने कहा कि कोई उसका कुछ नहीं कर सकता है।

डिजिटल डेस्क नई दिल्ली। मध्य प्रदेश के सतना से हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहां पर एक बीजेपी पार्षद के पति पर चाकू की नोक पर एक महिला का रेप करने, उसका वीडियो बनाने और बाद में उसे ब्लैकमेल करके बार-बार यौन संबंध बनाने के लिए मजबूर करने का आरोप लगा है।

महिला ने थाने में की शिकायत बताया जा रहा है कि महिला ने सोमवार को सतना के पुलिस अधीक्षक हंसराज सिंह को लिखित शिकायत दी। अपनी शिकायत में पीड़िता ने आरोप लगाया कि यह अपराध लगभग छह महीने पहले हुआ था और जान और परिवार को खतरे की वजह से वह चुप रही। SP ने तुरंत जांच डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस मनोज त्रिवेदी को सौंप दी। पीड़िता के शिकायत के अनुसार, करही का रहने वाला अशोक सिंह उसके घर में घुसा, चाकू की नोक पर उसके साथ रेप किया, इस घटना को अपने मोबाइल फोन में रिकॉर्ड किया, और अगर उसने इस घटना के बारे में किसी को बताया तो उसे और उसके परिवार को जान से मारने की धमकी दी।

पीड़िता ने लगाए ये आरोप महिला का आरोप है कि 20 दिसंबर को वह फिर से उसके पास आया, उसके साथ छेड़छाड़ की, और अपनी धमकियां दोहराईं, और उससे कहा कि वह उसकी बात माने, नहीं तो वीडियो जारी करके उसे सबके सामने बेइज्जत कर देगा।

पीड़िता का दावा है कि बीजेपी पार्षद के पति का आपराधिक बैकग्राउंड है और उसे पहले भी जिले से बाहर निकाला जा चुका है। उसने कहा कि इसी वजह से वह बिना किसी डर के ऐसा कर रहा था और उसे खुलेआम धमकी दे रहा था। पीड़िता ने बताया कि आरोपी नियमित रूप से उसकी दुकान पर आता है, उसे गालियां देता है, और अपनी धमकियां दोहराता है, जिससे डर और उत्पीड़न का माहौल बना हुआ है।