    'भारत में चुनावी तंत्र में गड़बड़ी', राहुल गांधी के जर्मनी में दिए बयान पर BJP ने कहा- कांग्रेस को देश की प्रगति से नफरत

    Updated: Tue, 23 Dec 2025 10:27 AM (IST)

    बीजेपी ने राहुल गांधी पर लगाए अराजकता फैलाने के आरोप (फोटो-पीटीआई)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा है। बीजेपी ने राहुल गांधी को उनके बर्लिन में दिए भाषण पर घेरा है और कांग्रेस नेता पर देश में अराजकता फैलाने के आरोप लगाए हैं। बीजेपी नेता प्रदीप भंडारी ने कहा कि कांग्रेस देश में अराजकता और अशांति फैलाना चाहती है।

    बीजेपी ने राहुल गांधी पर साधा निशाना

    बीजेपी नेता प्रदीप भंडारी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर राहुल गांधी का वीडियो शेयर करते हुए कांग्रेस पार्टी पर हमला बोला है। प्रदीप भंडारी ने लिखा कि 'भारत के खिलाफ लड़ाई से लेकर अराजकता की धमकी तक, राहुल गांधी की कांग्रेस अपने वैचारिक संरक्षक जॉर्ज सोरोस के साथ भारतीय लोकतंत्र में अराजकता और अशांति चाहती है।'

    बीजेपी प्रवक्ता ने आगे लिखा कि 'राहुल गांधी ऐसी ही भारत विरोधी ताकतों को एकजुट करने के लिए विदेश जाते हैं।' प्रदीप भंडारी ने विपक्षी पार्टी पर आरोप लगाते हुए लिखा कि 'कांग्रेस भारतीय लोकतंत्र से नफरत करती है। कांग्रेस भारत की तरक्की से नफरत करती है।'

    प्रदीप भंडारी ने आगे लिखा कि 'राहुल गांधी विपक्ष के नेता नहीं हैं, बल्कि वह एक भारत विरोधी नेता हैं, जो विदेश जाते हैं और भारत के खिलाफ बोलते हैं। लेकिन वह ऐसा करके क्या पाना चाहते हैं? वह अभी भी एक बच्चे की तरह काम करते हैं, न कि किसी नेता की तरह।'

    राहुल गांधी पर भड़के शहजाद पूनावाला

    बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने भी राहुल गांधी पर जमकर हमला बोला है। बीजेपी नेता ने कहा कि 'राहुल गांधी ने फिर एक बार साबित कर दिया है कि वे विपक्ष के नेता नहीं, बल्कि दुष्प्रचार के नेता हैं और पलायन के नेता हैं।'

    शहजाद पूनावाला ने आगे कहा कि राहुल गांधी ने हमारे देश का अपमान करने की कला में महारत हासिल कर ली है। बर्लिन में उन्होंने कहा कि हमने भारत की संस्थाओं पर कब्जा कर लिया गया है। उन्होंने कहा कि भारत में कुछ भी निष्पक्ष नहीं है। वे यह भी कहते हैं कि भारतीय लोग आपस में लड़ेंगे।

    पूनावाला ने कांग्रेस नेता पर आरोप लगाते हुए कहा कि राहुल गांधी का सिर्फ एक ही एजेंडा है, भारत विरोधी सोरोस के एजेंटों से मिलना, चाहे वह इल्हान उमर हों या सलिल शेट्टी। ये लोग भारत के खिलाफ जहर उगलते हैं और विदेशी धरती पर भारत के खिलाफ निराधार आरोप लगाते हैं।

    राहुल गांधी ने बर्लिन में दिया भाषण

    कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बर्लिन के हर्टी स्कूल में एक कार्यक्रम के दौरान संबोधन देते हुए बीजेपी पर देश के संस्थागत ढांचे पर कब्जा करने का आरोप लगाया था। राहुल गांधी ने इसे लोकतांत्रिक व्यवस्था पर हमला करार दिया था।

    राहुल ने बीजेपी पर आरोप लगाया कि केंद्र सरकार जांच एजेंसियों को हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रही है, जिसका सीधा फायदा बीजेपी को मिल रहा है।

