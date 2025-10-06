Language
    'जब से भाजपा सरकार सत्ता में आई है...', कटक हिंसा को लेकर क्या बोले बीजद सांसद; पढ़ें अब कैसे हैं हालात?

    By Digital Desk Edited By: Abhishek Pratap Singh
    Updated: Mon, 06 Oct 2025 07:00 AM (IST)

    बीजू जनता दल की राज्यसभा सांसद सुलता देव ने कटक में दुर्गा पूजा विसर्जन के दौरान हुई झड़पों की निंदा की जहाँ पुलिस द्वारा बाइक रैली की अनुमति न देने पर तनाव हुआ। इस घटना में 25 लोग घायल हुए जिनमें 8 पुलिसकर्मी शामिल थे जिसके बाद इंटरनेट बंद कर दिया गया। उन्होंने भाजपा सरकार के दौरान कानून व्यवस्था और महिलाओं के खिलाफ अपराधों में वृद्धि की आलोचना की।

    कटक हिंसा को लेकर बीजद का भाजपा पर हमला।

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। बीजू जनता दल (बीजद) की राज्यसभा सांसद सुलता देव ने ओडिशा के कटक में दुर्गा पूजा मूर्ति विसर्जन के दौरान हुई हिंसक झड़पों की निंदा की। यह झड़प तब हुई जब पुलिस ने सांप्रदायिक तनाव को रोकने के लिए बाइक रैली की अनुमति देने से इनकार कर दिया, जिसके बाद पथराव हुआ जिसमें आठ पुलिसकर्मियों सहित 25 लोग घायल हो गए और इंटरनेट बंद कर दिया गया।

    उन्होंने भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार के सत्ता में आने के बाद से कानून और व्यवस्था और महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराधों को लेकर आलोचना की। उन्होंने कहा, "कटक भाईचारे का शहर है जहां हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई सभी मिलजुल कर रहते हैं और त्योहारों के दौरान कभी कोई समस्या नहीं होती। कटक में जो हुआ वह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। यह सरकार न तो कानून-व्यवस्था की स्थिति को संभाल पा रही है और न ही महिलाओं पर हो रहे अत्याचारों को रोक पा रही है। जब से भाजपा सरकार सत्ता में आई है, अपराध दर में वृद्धि हुई है।"

    सुरक्षा बलों ने किया फ्लैग मार्च

    इस बीच, पुलिस और एक संगठन के बीच झड़प के कारण तनाव बढ़ने के बाद सुरक्षा बलों ने फ्लैग मार्च किया, क्योंकि संगठन को बाइक रैली आयोजित करने की अनुमति नहीं दी गई थी। इस घटना में आठ पुलिसकर्मियों समेत कुल 25 लोग घायल हुए हैं। इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं और 36 घंटे का कर्फ्यू लगा दिया गया है।

    पुलिस कमिश्नर ने क्या कहा?

    पुलिस आयुक्त सुरेश देबदत्त सिंह ने कहा, "कटक में एक संगठन ने बाइक रैली निकालने की अनुमति मांगी थी, लेकिन उसे अनुमति नहीं दी गई। इसके कारण पुलिस के साथ झड़प हुई। जब पुलिस ने उन पर दबाव डाला कि उन्हें सड़क से गुजरने की अनुमति नहीं दी जाएगी, क्योंकि इससे सांप्रदायिक तनाव पैदा हो सकता है। पथराव में आठ पुलिसकर्मी घायल हो गए। बाद में बल प्रयोग करके इन लोगों को तितर-बितर किया गया।"

    'घायलों की मौत की झूठी अफवाह फैलाई गई'

    उन्होंने स्पष्ट किया कि दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान पथराव की घटना में घायल होने से हुई मौत की अफवाह झूठी थी, सभी चार घायलों को मामूली चोटें आई थीं, तीन को छुट्टी दे दी गई और एक का इलाज चल रहा है।

    उन्होंने कहा, "हमें यह भी पता चला है कि ऐसी अफवाहें फैलाई जा रही थीं कि दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान पथराव की घटना में घायल हुए चार लोगों में से एक की मौत हो गई है। जिन लोगों ने ये अफवाहें फैलाईं, उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। उस दिन घायल हुए चार लोगों में से सभी को मामूली चोटें आई थीं। तीन को उसी दिन छुट्टी दे दी गई। एक का इलाज चल रहा है। शांति बनाए रखने के लिए कर्फ्यू लगाया जाएगा।"

    (न्यूज एजेंसी एएनआई के इनपुट के साथ)

