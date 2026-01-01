बर्गर, पिज्जा या बिरयानी... साल के आखिरी दिन लोगों ने सबसे ज्यादा क्या आर्डर किया?

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। नए साल के स्वागत में लोगों ने अपने-अपने तरीके से जश्न मनाया। बहुत से लोगों ने अपने पंसदीदा व्यंजन बिरयानी के साथ 2026 को स्वागत किया। नववर्ष की पूर्व संध्या पर बिरयानी की मांग में उल्लेखनीय बढ़ोतरी देखी गई।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

बुधवार की रात आठ बजे से पहले फूड डिलीवरी प्लेटफार्म स्विगी पर हर मिनट बिरयानी के 1336 आर्डर दिए गए। स्विगी के डाटा से पता चला कि शाम साढ़े सात बजे से पहले बिरयानी के लिए 2,18,993 मिले। इसमें भुवनेश्वर का एक आर्डर भी शामिल है, जहां एक मेजबान ने पार्टी के लिए 16 किलो बिरयानी का आर्डर दिया था।

नए साल की पूर्व संध्या पर बिरयानी की रिकॉर्ड तोड़ मांग भारतीयों में बिरयानी खूब पसंद की जा रही है। इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 2025 में बिरयानी के 9.3 करोड़ आर्डर दिए गए यानी हर सेकंड औसतन 3.25 आर्डर दिए गए। यह दर्शाता है कि उत्सवों में बिरयानी की खूब मांग होती है, जो पिज्जा और बर्गर के समान ही पसंद की जा रही है।

स्विगी के डाटा के अनुसार, बुधवार रात साढ़े आठ बजे तक 2.18 लाख से अधिक पिज्जा डिलीवर किए गए। जबकि बर्गर के 2.16 लाख आर्डर को पूरा किया गया। जैसे-जैसे शाम बढ़ी मिठाइयों की भी मांग बढ़ गई। पिज्जा, बर्गर और मिठाइयां भी खूब पसंद की गईं रसमलाई, गुलाब जामुन और गाजर का हलवा रात साढ़े दस तक आर्डर की गई शीर्ष पांच मिठाइयों में शामिल थे।स्विगी और जोमैटो जैसे फूड डिलीवरी प्लेटफार्म ने गुरुवार को बताया कि नए साल की पूर्व संध्या पर आर्डर में भारी बढ़ोतरी हुई थी।