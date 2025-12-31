बेंगलुरु में Biocon कंपनी के 26 साल के कर्मचारी की ऑफिस में मौत, सुसाइड का शक

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। बेंगलुरु के इलेक्ट्रॉनिक सिटी फेज-2 में स्थित बायोकॉन कंपनी के दफ्तर में मंगलवार दोपहर एक दिल दहला देने वाली घटना हुई। कंपनी के एक युवा कर्मचारी की लाश परिसर में मिली, जिसने सभी को सदमे में डाल दिया।

मृतक की पहचान 26 साल के एस अनंत कुमार के रूप में हुई है। वह बेंगलुरु के बनशंकरी इलाके में रहते थे और कंपनी के फाइनेंस डिपार्टमेंट में काम करते थे। पुलिस के मुताबिक, अनंत कुमार चौथी या पांचवीं मंजिल की पैरापेट से गिरे या कूदे लगते हैं। घटना दोपहर में हुई, लेकिन सटीक वजह अभी पता नहीं चली है।

घटना की जांच शुरू पुलिस ने बताया कि मौके से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है। अनंत कुमार को गंभीर चोटें आई थीं, उन्हें तुरंत नजदीकी निजी अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। परप्पना अगरहरा पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज कर लिया गया है और जांच जारी है।

अधिकारी सभी पहलुओं की छानबीन कर रहे हैं। कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया है कि घटना से ठीक पहले अनंत कुमार फोन पर बात कर रहे थे। कंपनी में उनके साथ काम करने वाले लोग इस खबर से स्तब्ध हैं। अनंत कुमार पिछले कुछ महीनों से बायोकॉन बायोलॉजिक्स लिमिटेड में नौकरी कर रहे थे।

कंपनी का बयान बायोकॉन ने एक आधिकारिक बयान जारी कर दुख जताया है। कंपनी ने कहा, "हम बेंगलुरु में अपने एक कर्मचारी के निधन से बहुत दुखी हैं। इस मुश्किल वक्त में हमारे विचार और संवेदनाएं परिवार के साथ हैं। चूंकि मामला अधिकारियों की जांच के अधीन है, इसलिए हम फिलहाल और जानकारी नहीं दे सकते।"

यह घटना बेंगलुरु के आईटी और कॉर्पोरेट सेक्टर में काम करने वाले युवाओं के लिए एक चिंता का विषय बन गई है। पुलिस पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट और अन्य सबूतों के आधार पर मौत की असली वजह पता करने की कोशिश कर रही है। परिवार वाले सदमे में हैं और अभी कोई बयान नहीं दिया है।

क्या कह रही है पुलिस? पुलिस का कहना है कि प्रथम दृष्टया यह गिरने या कूदने का मामला लगता है, लेकिन पक्के तौर पर कुछ कहना जल्दबाजी होगी। जांच में सीसीटीवी फुटेज, गवाहों के बयान और अन्य डिटेल्स शामिल होंगे। बेंगलुरु में ऐसी घटनाएं पहले भी हो चुकी हैं, जो काम के दबाव या निजी समस्याओं से जुड़ी बताई जाती हैं, लेकिन इस मामले में अभी कुछ साफ नहीं है।