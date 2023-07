Parliament Monsoon Session: राज्यसभा में आज आ सकता है दिल्ली से जुड़ा बिल, विपक्षी दलों ने जारी किया व्हिप

वैसे अटकलें ये भी हैं कि इस बिल को राज्यसभा में गुरुवार को ही लाया जा सकता है। इस बीच कुछ सदस्यों ने राज्यसभा के सभापति को पत्र लिखकर गुरुवार को विधायी कार्य में सप्लीमेंट्री एजेंडे के रूप में दिल्ली में सेवाओं के मुद्दे से जुड़े विधेयक को अनुमति नहीं देने की मांग की है। इस बीच विपक्षी दलों ने अपने सदस्यों की उपस्थिति को लेकर व्हिप जारी किया है।

Parliament Monsoon Session: राज्यसभा में आज आ सकता है दिल्ली से जुड़ा बिल

