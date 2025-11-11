CG News: बिलासपुर ट्रेन हादसे की जांच में बड़ा खुलासा, गंभीर लापरवाही आई सामने; 6 महीने से खराब था कैमरा

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में मेमू-मालगाड़ी हादसे की जांच के दौरान रेल प्रशासन की बड़ी चूक सामने आई है। मेमू इंजन में लगा कैमरा पिछले छह महीने से खराब था। इलेक्टि्रक विभाग ने कैमरा बदलने का प्रस्ताव पहले ही भेजा था, लेकिन दक्षिण-पूर्व-मध्य रेलवे के अकाउंट सेक्शन ने उसे बिना किसी कारण रोक दिया।

यदि कैमरा सही स्थिति में होता तो हादसे की वास्तविक तस्वीरें प्राप्त की जा सकती थीं। इस हादसे में लोको पायलट सहित मरने वालों की संख्या 12 हो गई है। सोमवार को एक अन्य घायल ने दम तोड़ दिया।मेमू ट्रेन के मोटर कोच में लगे कैमरे के खराब होने के कारण उसे छह माह पहले हटा दिया गया था।