बीकानेर में क्रिसमस पर मतांतरण का आरोप, हिरासत में लिए गए 35 लोग

जागरण संवाददाता, जयपुर। राजस्थान के बीकानेर जिले के मोमासर गांव में गुरुवार को क्रिसमस के दिन कथित तौर पर मतांतरण कराने का प्रयास किया गया। पुलिस ने 35 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की है।

बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं की शिकायत पर पुलिस ने एक घर में छापा मारा, जहां हिंदू समाज के लगभग चार दर्जन लोगों को उपचार के नाम पर एकत्रित किया गया था।

इन लोगों को लालच दिया गया कि यदि वे मतांतरण कर ईसाई धर्म अपनाते हैं, तो उन्हें नि:शुल्क इलाज मिलेगा, जिससे वे कभी बीमार नहीं होंगे।

बीकानेर के मोमासर गांव में मतांतरण का आरोप

पुलिस हिरासत में लिए गए लोगों को श्रीडूंगरगढ़ पुलिस थाने ले जाया गया, जहां शाम तक पूछताछ की गई। पुलिस के अनुसार, हिरासत में लिए गए लोगों में से आधा दर्जन स्थानीय निवासी थे, जबकि अन्य आसपास के जिलों से मोमासर गांव आए थे।