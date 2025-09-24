Language
    बिहार को मोदी सरकार की बड़ी सौगात, 3,822 करोड़ रुपये की लागत से 4-लेन साहेबगंज-बेतिया हाईवे को मिली मंजूरी

    By Digital Desk Edited By: Deepak Gupta
    Updated: Wed, 24 Sep 2025 06:23 PM (IST)

    आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने बिहार में एनएच-139डब्ल्यू के 4-लेन साहेबगंज-अरेराज-बेतिया खंड को मंजूरी दी है। 78.942 किलोमीटर लंबी इस परियोजना पर 3822.31 करोड़ रुपये का निवेश होगा। यह परियोजना पटना और बेतिया के बीच कनेक्टिविटी में सुधार करेगी जिससे यात्रा का समय कम होगा। यह कई पर्यटन स्थलों तक पहुंच में सुधार करेगी और रोजगार के अवसर भी पैदा करेगी।

    केंद्र सरकार ने 4-लेन साहेबगंज-बेतिया हाईवे को मंजूरी दी

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने बुधवार को बिहार में नेशनल हाईवे (एनएच) 139डब्ल्यू के 4-लेन साहेबगंज-अरेराज-बेतिया खंड के निर्माण को मंजूरी दे दी। इस परियोजना की कुल लंबाई 78.942 किलोमीटर होगी और इस पर 3,822.31 करोड़ रुपये का निवेश होगा।

    प्रस्तावित चार-लेन ग्रीनफील्ड परियोजना, जिसे हाइब्रिड एन्युइटी मोड पर शुरू किया जाएगा। पटना और बेतिया के बीच कनेक्टिविटी में सुधार करेगी, जो उत्तर बिहार के वैशाली, सारण, सीवान, गोपालगंज, मुजफ्फरपुर, पूर्वी चंपारण और पश्चिम चंपारण जिलों को भारत-नेपाल सीमा से लगे क्षेत्रों तक जोड़ेगी।

    लंबी दूरी के माल यातायात को आसान करेगी परियोजना

    आधिकारिक बयान के अनुसार, यह परियोजना लंबी दूरी के माल यातायात की आवाजाही को आसान करेगी, प्रमुख बुनियादी ढांचे तक पहुंच में सुधार करेगी और कृषि क्षेत्रों, औद्योगिक क्षेत्रों और सीमा पार व्यापार मार्गों से संपर्क में सुधार करके क्षेत्रीय आर्थिक विकास को सुविधाजनक बनाएगी। प्रस्तावित ग्रीनफील्ड संरेखण 100 किमी प्रति घंटा की डिजाइन गति के मुकाबले 80 किमी प्रति घंटा की औसत वाहन गति का समर्थन करेगा।

    2.5 घंटे का सफर घटकर 1 घंटा रह जाएगा

    बयान में कहा गया है कि इससे साहेबगंज और बेतिया के बीच मौजूदा विकल्पों की तुलना में कुल यात्रा समय 2.5 घंटे से घटकर 1 घंटा रह जाएगा, जबकि यात्री और मालवाहक वाहनों दोनों के लिए सुरक्षित, तेज और निर्बाध कनेक्टिविटी की पेशकश की जाएगी।

    यह परियोजना केसरिया बुद्ध स्तूप (साहेबगंज), सोमेश्वरनाथ मंदिर (अरेराज), जैन मंदिर और विश्व शांति स्तूप (वैशाली), और महावीर मंदिर (पटना) सहित प्रमुख विरासत और बौद्ध पर्यटन स्थलों तक पहुंच में सुधार करके सात पीएम गति शक्ति आर्थिक नोड्स, छह सामाजिक नोड्स, आठ लॉजिस्टिक नोड्स, नौ प्रमुख पर्यटन और धार्मिक केंद्रों को जोड़ेगी, जिससे बिहार के बौद्ध सर्किट और अंतरराष्ट्रीय पर्यटन क्षमता को मजबूती मिलेगी।

    वैकल्पिक मार्गों को मिलेगी हाई-स्पीड कनेक्टिविटी

    बयान में कहा गया है कि एनएच-139डब्ल्यू की योजना वैकल्पिक मार्गों को हाई-स्पीड कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए बनाई गई है जो वर्तमान में भीड़भाड़ वाले और ज्यामितीय रूप से कमजोर हैं, निर्मित क्षेत्रों से गुजरते हैं, और एनएच-31, एनएच-722, एनएच-727, एनएच-27 और एनएच-227ए के लिए एक महत्वपूर्ण लिंक के रूप में काम करेंगे।

    78.94 किलोमीटर लंबी इस परियोजना से लगभग 14.22 लाख मानव दिवस प्रत्यक्ष रोजगार और 17.69 लाख मानव दिवस अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होंगे। बयान में कहा गया है कि प्रस्तावित कॉरिडोर के आसपास के क्षेत्र में आर्थिक गतिविधियों में वृद्धि के कारण यह परियोजना अतिरिक्त रोजगार के अवसर भी पैदा करेगी।

