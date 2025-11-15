Bihar Election Results 2025: घोषणा पत्र के वादों को पूरा करने के लिए कहां से आएगी रकम, क्या शराबबंदी वापस लेगी NDA सरकार?

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के नतीजे आने के साथ ही राज्य के वित्त विभाग राजकोषीय के गणित की चर्चा हो रही है क्योंकि सरकार गठन के बाद एनडीए के घोषणा पत्र में किए गए वादों को पूरा करने के लिए संसाधन भी जुटाने होंगे। ऐसे में एक बार फिर शराबबंदी को लेकर फिर बात हो रही है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

दरअसल, घोषणापत्र में किए वादों के मुताबिक, राज्य के 74 लाख किसानों, अनसूचित जाति के छात्रों के साथ-साथ अन्य लोगों को धनराशि देने होगी। इसके अलावा दो ग्रीनफील्ड शहरों (नया पटना और सीतापुरम) के निर्माण और कृषि बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए पूंजीगत व्यय भी करना होगा।

शराबबंदी की समीक्षा की हो रही चर्चा पिछले साल सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) के 9.2% के अनुमानित राजकोषीय घाटे और इस साल राज्य के सकल घरेलू उत्पाद के 5.3% के बजट वाले राज्य में, नीतीश कुमार की ओर से 2016 में लगाई गई शराबबंदी की समीक्षा की चर्चा हो रही है।