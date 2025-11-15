बिहार में NDA की प्रचंड जीत के बाद अब आगे क्या, कैसे होता है सरकार का गठन? हर सवाल का जवाब

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के नतीजे बीते दिन शुक्रवार (14 नवंबर, 2025) को आ चुके हैं। सत्तारूढ़ एनडीए ने इस चुनाव में 202 सीटें जीतकर ऐतिहासिक जीत हासिल की। अब इसके बाद सरकार के गठन की प्रकिया शुरू होने वाली है।

बिहार भाजपा अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा कि विधानसभा चुनावों में एनडीए की प्रचंड जीत के बाद पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व जल्द ही सरकार गठन से संबंधित सभी पहलुओं को अंतिम रूप दे देगा। सरकार गठन को लेकर क्या है अपडेट? उन्होंने कहा कि अगले दो दिनों में सब कुछ तय हो जाएगा। पार्टी मतदाताओं का आभार व्यक्त करने के लिए राज्‍य के सभी जिलों में कल धन्यवाद मार्च निकालेगी। सरकार गठन की प्रक्रिया के बारे में जायसवाल ने कहा कि सबसे पहले एनडीए के सभी घटक दल अपने विधायकों की बैठकों में नेताओं का चयन करेंगे। उसके बाद गठबंधन की एक संयुक्त बैठक में एनडीए के नेता का चुनाव किया जाएगा। उन्‍होंने कहा कि इससे संबंधित कार्यक्रम और विवरण पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व घोषित करेगा।

कब तक है मौजूदा विधानसभा का कार्यकाल? वर्तमान विधानसभा का कार्यकाल करीब 22 नवंबर तक है, उस दिन या उससे पहले 18वीं विधानसभा का गठन किया जा सकता है। कयास लगाए जा रहे हैं कि नीतीश कुमार कभी भी राज्यपाल मोहम्मद आरिफ खान से मुलाकात कर अपना इस्तीफा दे सकते हैं। इसके बाद राज्यपाल जीतने वाले दल या गठबंधन को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करेंगे।