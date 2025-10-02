भोपाल में दशहरे के रंग में पड़ा भंग, नशे में धुत युवकों ने रावण के पुतले में लगाई आग
भोपाल में दशहरे की तैयारियों के बीच कुछ नशे में धुत युवकों ने रावण के पुतले में आग लगा दी जिससे लोगों में आक्रोश फैल गया। रावण दहन समारोह के आयोजक सुबह करीब 6 बजे दंग रह गए जब उन्होंने पुतले को जलते हुए देखा। यह घटना दशहरा उत्सव से कुछ घंटे पहले हुई जिससे उत्सव की भावना में खलल पड़ी।
दशहरा उत्सव के मुख्य आकर्षण, रावण दहन समारोह के आयोजक आज सुबह करीब 6 बजे उस समय दंग रह गए जब उन्होंने रावण के पुतले को दशहरा मनाने वाली उत्साहित भीड़ के सामने दहन से कुछ घंटे पहले ही जलते हुए देखा।
घटना सुबह 6 बजे की बताई जा रही है। घटना की जानकारी मिलते ही समिति सदस्यों ने डायल-112 पर पुलिस को सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक रावण का पुतला पूरी तरह जल चुका था।
आग लगा कर भाग गए युवक
चश्मदीदों के अनुसार, युवकों की हरकतें संदिग्ध थीं और वे तुरंत मौके से भाग निकले। मिसरोद थाना प्रभारी संदीप पवार ने बताया कि आरोपित बिना नंबर की कार से आए थे, उनकी तलाश की जा रही है। आज शाम समारोह के लिए पुतले का इंतजाम करना लोगों के एक बड़ी चुनौती है।
बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक
दशहरा उत्सव के एक हिस्से के रूप में, देश के कई हिस्सों में बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक के रूप में राक्षस राजा रावण के विशाल पुतलों को आग के हवाले किया जाता है। इन पुतलों में पटाखे भरे जाते हैं, और समुदाय प्रकाश और ध्वनि शो के साथ त्योहार मनाते हैं।
