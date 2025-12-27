भोपाल के ऐशबाग में टिंबर मार्केट में भीषण आग, लाखों का माल जलकर खाक; 4 लोग झुलसे

आग पर काबू के बाद भी घटनास्थल पर अभी भी दमकल के कर्मचारी मौजूद हैं। बता दें की आरा मशीन में यह दूसरी बार आग लगी है। इससे पहले भी यहां एक अन्य आरा मशीन में आग लग गई थी।

बताया गया कि लंबे समय से आरा मशीनों को शिफ्ट करने की कवायद चली जा रही है, लेकिन अब तक यह सफल नहीं हुई है। इनके लिए परवलिया सड़क पर छोटे रातीबड़ में जगह तक उपलब्ध करवा दी गई है। जहां पर उद्योग विभाग द्वारा काम किया जा रहा है।