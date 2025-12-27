Language
    भोपाल के ऐशबाग में टिंबर मार्केट में भीषण आग, लाखों का माल जलकर खाक; 4 लोग झुलसे

    By Abhinav Tripathi Edited By: Abhinav Tripathi
    Updated: Sat, 27 Dec 2025 08:55 AM (IST)

    भोपाल के ऐशबाग इलाके में पातरा नाले के पास स्थित भोपाल डेकोरेटर्स के शोरूम और गोदाम में देर रात भीषण आग लग गई। यह घटना लगभग 2:44 बजे हुई, जिसमें चार ल ...और पढ़ें

    Hero Image

    भोपाल के ऐशबाग में टिंबर मार्केट में भीषण आग। (फोटो- स्क्रीनग्रैब)

    डिजिटल डेस्क, भोपाल। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के ऐशबाग इलाके में पातरा नाले के पास स्थित भोपाल डेकोरेटर्स के शोरूम और गोदाम में देर रात देर रात भीषण आग लग गई। जानकारी के अनुसार, रात के करीब 2.44 बजे आग लगी।

    इस आगजनी में चार लोगों के घायल होने की सूचना है। सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आग की जानकारी होते ही मौके पर दमकल की गाड़ियां पहुंचीं। अग्निशमन के कर्मचारियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया है।

    आग पर काबू के बाद भी घटनास्थल पर अभी भी दमकल के कर्मचारी मौजूद हैं। बता दें की आरा मशीन में यह दूसरी बार आग लगी है। इससे पहले भी यहां एक अन्य आरा मशीन में आग लग गई थी।

    बताया गया कि लंबे समय से आरा मशीनों को शिफ्ट करने की कवायद चली जा रही है, लेकिन अब तक यह सफल नहीं हुई है। इनके लिए परवलिया सड़क पर छोटे रातीबड़ में जगह तक उपलब्ध करवा दी गई है। जहां पर उद्योग विभाग द्वारा काम किया जा रहा है।