    छत्तीसगढ़: चुनरी यात्रा में चाकू लेकर पहुंचे दूसरे समुदाय के लोग, कई घायल; 2 गिरफ्तार

    By Digital Desk Edited By: Sakshi Pandey
    Updated: Sun, 28 Sep 2025 01:32 PM (IST)

    भिलाई में चुनरी यात्रा के दौरान दो गुटों में बच्चों के बीच विवाद हो गया जिसके बाद हिंसा भड़क उठी। दूसरे समुदाय के युवकों ने चाकू से हमला कर दिया जिसमें 4-5 लोग घायल हो गए। पुलिस ने दो आरोपियों को हिरासत में ले लिया है और मामला दर्ज कर लिया है। घटना के बाद इलाके में तनाव फैल गया जिसे नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने गश्त की।

    छत्तीसगढ़ के भिलाई में हिंसा। फाइल फोटो

    डिजिटल डेस्क, भिलाई। छत्तीसगढ़ के भिलाई में बीती रात चुनरी यात्रा निकाली गई, जिसमें अचानक हिंसा भड़क गई। यात्रा के दौरान कुछ बच्चों की दूसरे समुदाय के बच्चों से कहासुनी हो गई। झगड़ा इतना बढ़ा की बात मारपीट तक पहुंच गई। इस घटना में कुछ लोग गंभीर रूप से घायल हो गए।

    यह मामला भिलाई के छावनी थाना क्षेत्र का है। कैंप 2 इलाके में चुनरी यात्रा निकल रही थी और कुछ बच्चे प्रसाद बांट रहे थे। तभी उनका सामना दूसरे समुदाय के लोगों से हुआ और उन्होंने हिंसा भड़काने की कोशिश की। यही नहीं दूसरे समुदाय के लोग चाकू लेकर मौके पर पहुंचे और चुनरी यात्रा में शामिल लोगों पर हमला कर दिया।

    क्या है पूरा मामला?

    प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, जब बच्चों में विवाद बढ़ा तो बड़े बीच-बचाव करने पहुंच गए। दूसरे समुदाय के 2 युवक चाकू लेकर मौके पर पहुंचे और कई लोगों पर हमला कर दिया। इस घटना में 4-5 लोग बुरी तरह से घायल हो गए हैं। वहीं, हमला करने वाले दोनों युवकों को भी चोटें आईं हैं। पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया है।

    पुलिल ने रातभर लगाई गश्त

    चुनरी यात्रा में हिंसा की खबर फैलते ही हिंदू संगठनों ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया। हिंदू संगठन के कई लोग कैंट थाने के सामने जमा होकर नारेबाजी करने लगे। इलाके में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया, जिसके बाद स्थिति नियंत्रण में आई। शांति बनाए रखने के लिए पुलिस ने पूरी रात सड़कों पर गश्त लगाई।

    11 चुनरी चढ़ाने की परंपरा

    हिंसा में घायलों के अनुसार, हर साल की तरह इस बार भी चुनरी यात्रा निकाली गई थी। माता रानी को 11 चुनरी चढ़ाने की परंपरा है, जिसमें से 9 चुनरी चढ़ाई जा चुकी थीं। इसी बीच कुछ युवकों ने गाली-गलौच शुरू कर दी। जब उन्हें रोका गया तो उन्होंने खंजर निकालकर हमला कर दिया। इसमें कई लोगों को चोट आई है।

    आरोपियों की गिरफ्तारी

    छावनी सीएसपी हेमप्रकाश नायक ने बताया कि पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए इस मामले में दो आरोपियों सोनू कुरैशी और सानू कुरैशी को हिरासत में लिया है। दोनों पर मामला दर्ज कर लिया गया है। घटना में कुल चार लोग घायल हुए हैं। जांच जारी है और आगे की कार्रवाई साक्ष्यों के आधार पर की जाएगी।

