Bharat Taxi: ओला-उबर को टक्कर देगी भारत की पहली सहकारी कैब सेवा, इस दिन से होगी शुरुआत
भारत टैक्सी, ओला और उबर को टक्कर देने के लिए आ रही है, जो भारत की पहली सहकारी कैब सेवा है। इसका उद्देश्य ड्राइवरों को बेहतर आय और यात्रियों को किफायती परिवहन प्रदान करना है। ड्राइवरों को अधिक कमीशन मिलेगा, और यात्रियों को सस्ती दरों पर यात्रा करने का अवसर मिलेगा। यह सहकारी मॉडल पर आधारित है, जिससे ड्राइवरों को कंपनी के निर्णयों में अधिक भागीदारी मिलेगी।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने भारत की पहली सहकारी टैक्सी सेवा 'भारत टैक्सी' शुरू की है, जिसे ओला और उबर जैसी निजी कंपनियों को सीधे चुनौती देने के लिए डिजाइन किया गया है। केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय और राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस प्रभाग (NeGD) के तहत विकसित इस पहल का उद्देश्य ड्राइवरों को उनकी कमाई का पूरा हिस्सा देना है और साथ ही यात्रियों को निजी कैब एग्रीगेटर्स के मुकाबले सरकार की निगरानी में एक विकल्प प्रदान करना है।
सालों से, ऐप-आधारित टैक्सी सेवाओं के बारे में शिकायतें बढ़ती रही हैं, जिनमें गंदे वाहन और बढ़े हुए किराए से लेकर मनमाने ढंग से कैंसिलेशन और कीमतों में अचानक बढ़ोतरी शामिल है। कई ड्राइवरों ने कंपनियों द्वारा ली जाने वाली हाई कमीशन रेट पर भी असंतोष व्यक्त किया है, जिससे अक्सर उनके किराये से होने वाली आय का 25 प्रतिशत तक का नुकसान होता है।
भारत टैक्सी के बढ़ेगी ड्राइवरों की कमाई
प्राइवेट एग्रीगेटर्स के विपरीत, भारत टैक्सी ड्राइवर अपनी सवारी पर कोई कमीशन नहीं देंगे। इसके बजाय, वे मेंबरशिप मॉडल के तहत काम करेंगे, जिसमें केवल मामूली दैनिक, साप्ताहिक या मासिक शुल्क का योगदान होगा। सरकार का मानना है कि इससे ड्राइवरों को ज्यादा कमाई होगी।
दिल्ली में शुरू होगा पायलट प्रोजेक्ट
भारत टैक्सी का पायलट प्रोजेक्ट नवंबर में दिल्ली में 650 वाहनों और उनके चालकों के साथ शुरू होगा। सफल होने पर, दिसंबर में इसका पूर्ण रूप से रोलआउट किया जाएगा, जब यह सेवा अन्य प्रमुख शहरों में विस्तारित होगी।
अधिकारियों के अनुसार, शुरुआती देशव्यापी चरण में 5,000 पुरुष और महिला ड्राइवर भाग लेंगे। इसके बाद अगले साल यह सेवा मुंबई, पुणे, भोपाल, लखनऊ और जयपुर सहित 20 शहरों तक चलाई जाएगी।
2023 तक एक लाख ड्राइवर जुड़ने की उम्मीद
मार्च 2026 तक, सरकार का लक्ष्य कई महानगरीय क्षेत्रों में भारत टैक्सी का संचालन स्थापित करना है, और 2030 तक, इस प्लेटफॉर्म में 1 लाख ड्राइवर शामिल होने की उम्मीद है, जो जिला मुख्यालयों और ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंचेंगे।
भारत टैक्सी सहकारी उद्यम के रूप में करेगी काम
भारत टैक्सी एक निजी स्वामित्व वाली कंपनी के रूप में नहीं, बल्कि एक सहकारी उद्यम के रूप में काम करेगी। इस प्लेटफॉर्म का संचालन सहकार टैक्सी कोऑपरेटिव लिमिटेड द्वारा किया जाएगा, जिसकी स्थापना जून 2025 में 300 करोड़ रुपये की शुरुआती पूंजी से हुई थी।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।