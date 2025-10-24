इलेक्ट्रिक कार खरीदने के लिए 3.5 लाख रुपए देगी उबर, पैसेंजर को भी 20% की छूट; कहां शुरू हुई ये सुविधा?
Uber EV incentive: राइड-शेयरिंग कंपनी उबर ने ड्राइवरों को इलेक्ट्रिक गाड़ियों की ओर प्रोत्साहित करने के लिए 'गो इलेक्ट्रिक ग्रांट' योजना शुरू की है। इसके तहत इलेक्ट्रिक कार खरीदने पर 3.5 लाख रुपए तक की मदद मिलेगी। यह योजना अमेरिका के कुछ राज्यों में शुरू की गई है। उबर का लक्ष्य 2040 तक सभी राइड्स को ज़ीरो-एमिशन बनाना है। यात्रियों को इलेक्ट्रिक राइड पर 20% की छूट मिलेगी।
नई दिल्ली| Uber electric car support: राइड-शेयरिंग कंपनी उबर टेक्नोलॉजीज (Uber Technologies) ने अपने ड्राइवर पार्टनर्स को इलेक्ट्रिक गाड़ियों की ओर बढ़ाने के लिए बड़ा कदम उठाया है। कंपनी ने अपने 'उबर ग्रीन' सर्विस को अब 'उबर इलेक्ट्रिक' नाम से रीब्रांड किया है। इसके साथ ही 'गो इलेक्ट्रिक ग्रांट' योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत पात्र ड्राइवरों को नई या पुरानी इलेक्ट्रिक कार (electric car subsidy) खरीदने पर 4,000 डॉलर (करीब 3.5 लाख रुपए) तक की सहायता मिलेगी।
कहां शुरू हुई ये योजना?
यह योजना फिलहाल कैलिफोर्निया, न्यूयॉर्क, कोलोराडो और मैसाचुसेट्स जैसे अमेरिकी राज्यों में शुरू की गई है। कंपनी का लक्ष्य है कि 2040 तक सभी राइड्स को ज़ीरो-एमिशन (Zero Emission) बनाया जाए।
उबर का कहना है कि यह प्रोग्राम उनके पर्यावरणीय लक्ष्यों को हासिल करने में मदद करेगा और ड्राइवरों को अन्य सरकारी छूटों के साथ मिलाकर कुल कीमत में कई हजार डॉलर तक की बचत संभव होगी। यह योजना ऐसे समय में आई है जब अमेरिका में नई इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर मिलने वाला 7,500 डॉलर (6.58 लाख रुपए) का फेडरल टैक्स क्रेडिट हाल ही में खत्म हो गया है, जिससे ईवी (EV) महंगी हो गई थीं।
पैसेंजर्स को 20% तक की छूट
कंपनी ने बताया कि फिलहाल उसके प्लेटफॉर्म पर 2 लाख से ज्यादा इलेक्ट्रिक गाड़ियां हैं और अमेरिका, कनाडा और यूरोप में ड्राइवर आम कार मालिकों की तुलना में 5 गुना तेजी से ईवी अपना रहे हैं। रीब्रांडिंग के मौके पर उबर अपने यात्रियों को अगली इलेक्ट्रिक राइड पर 20% की छूट (20% discount passengers) भी दे रहा है। इसके अलावा कंपनी अब अपनी 'बैटरी-अवेयर मैचिंग' फीचर को 25 देशों में बढ़ा रही है ताकि ड्राइवरों को चार्ज खत्म होने की चिंता (range anxiety) से राहत मिल सके।
उबर का यह कदम न सिर्फ ग्रीन टांसपोर्टेशन को बढ़ावा देगा, बल्कि ड्राइवरों को ईवी अपनाने के लिए वित्तीय सहारा भी देगा, जो भविष्य की टिकाऊ यात्राओं की दिशा में बड़ा कदम है।
