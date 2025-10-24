इलेक्ट्रिक कार खरीदने के लिए 3.5 लाख रुपए देगी उबर, पैसेंजर को भी 20% की छूट; कहां शुरू हुई ये सुविधा?

नई दिल्ली| Uber electric car support: राइड-शेयरिंग कंपनी उबर टेक्नोलॉजीज (Uber Technologies) ने अपने ड्राइवर पार्टनर्स को इलेक्ट्रिक गाड़ियों की ओर बढ़ाने के लिए बड़ा कदम उठाया है। कंपनी ने अपने 'उबर ग्रीन' सर्विस को अब 'उबर इलेक्ट्रिक' नाम से रीब्रांड किया है। इसके साथ ही 'गो इलेक्ट्रिक ग्रांट' योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत पात्र ड्राइवरों को नई या पुरानी इलेक्ट्रिक कार (electric car subsidy) खरीदने पर 4,000 डॉलर (करीब 3.5 लाख रुपए) तक की सहायता मिलेगी।

पैसेंजर्स को 20% तक की छूट कंपनी ने बताया कि फिलहाल उसके प्लेटफॉर्म पर 2 लाख से ज्यादा इलेक्ट्रिक गाड़ियां हैं और अमेरिका, कनाडा और यूरोप में ड्राइवर आम कार मालिकों की तुलना में 5 गुना तेजी से ईवी अपना रहे हैं। रीब्रांडिंग के मौके पर उबर अपने यात्रियों को अगली इलेक्ट्रिक राइड पर 20% की छूट (20% discount passengers) भी दे रहा है। इसके अलावा कंपनी अब अपनी 'बैटरी-अवेयर मैचिंग' फीचर को 25 देशों में बढ़ा रही है ताकि ड्राइवरों को चार्ज खत्म होने की चिंता (range anxiety) से राहत मिल सके।