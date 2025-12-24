बेंगलुरु: लेक्चरर बनी चोर, शादियों में लाखों की चोरी, सोना और कैश बरामद

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। शादी में कुछ लोग बिना बुलाए ही आ जाते हैं। इन लोगों से सावधान रहने की जरूरत रहती है। बेंगलुरु के बसावनागुड़ी से एक ऐसा ही मामला सामने आया है, जहां एक महिला शादी में रिश्तेदार बनकर जा रही थी और वहां से लाखों की चोरी कर रही थी।

बेंगलुरु में 46 वर्षीय रेवती नाम की महिला ने ऐसा ही कारनामा किया है। ये महिला उदयनगर में के आर पुरम की रहने वाली है। रेवती पहले एक गेस्ट लेक्चरर थी, लेकिन वो अब तक ऐसी कई वारदातों को अंजाम दे चुकी है।

पुलिस ने इस महिला को 12 दिनों की कस्टडी में लिया है। पुलिस को इस महिला के पास से 262 ग्राम सोना और 36 लाख रुपये कैश भी बरामद हुआ है। रेवती ने कुछ सालों पहले चोर बनने के लिए लेक्चरर की नौकरी छोड़ दी थी।

कैसे सामने आई सच्चाई? मंजुनाथा नगर की एक निवासी ने चोरी की शिकायत दर्ज कराई थी। ये मामला तब सामने आया, जब ये लड़की अपनी मां के साथ 23 नवंबर को बसावनागुड़ी में एक शादी में गई थी। लड़की और उसकी मां ने एक कमरे में 32 ग्राम सोने की चेन और एक नकली गले की चेन वाला बैग रखा देखा था। इस सोने की चेन की कीमत तीन लाख रुपये के करीब थी। लेकिन कुछ देर बाद पता चला कि कमरे से चेन और नकली गले का आभूषण गायब है।