मंगलसूत्र के लिए काट दी मकान मालकिन की गर्दन, नहीं बनी बात तो कर दी हत्या; आरोपी कपल गिरफ्तार

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। बेंगलुरु के उत्तरहल्ली में एक किरायेदार दंपती को अपने ही मकान मालकिन की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। दंपती ने अपनी मकान मालकिन की हत्या कर उनके मंगलसूत्र लेकर फरार हो गए। पुलिस द्वारा किए पूछताछ के दौरान दंपती ने मकान मालकिन की हत्या करने और उसके आभूषण लेकर भागने की बात कबूल की है।

दरअसल, बेंगलुरु के उत्तरहल्ली की रहने वाली पीड़िता श्रीलक्ष्मी मंगलवार को न्यू मिलेनियम स्कूल रोड स्थित अपने घर में मृत पाई गईं। उनके पति जो कॉटनपेट में अगरबत्ती की दुकान पर काम करते हैं। काम पर गए हुए थे। उन्होंने दोपहर में पत्नी को कई बार फोन किया, लेकिन फोन रिसीव नहीं हुआ। जब शाम करीब 5.30 बजे तक भी कोई जवाब नहीं मिला तो उन्होंने घर में रहने वाले किरायेदार को भेजकर पत्नी से बात कराने को कहा।

जब किरायेदार पहुंचा घर... जब किरायेदार घर में पहुंचा तो उसने देखा कि श्रीलक्ष्मी बेहोश हालत में हॉल के फर्श पर पड़ी थीं। उनकी गर्दन कटे हुए, होंठ और चेहरे पर चोट के निशान थे और उनका सोने का मंगलसूत्र गायब था। इस घटना की सूचना तुरंत पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर मामले की जांच शुरू की।