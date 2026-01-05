बेंगलुरु: रथ यात्रा पर पत्थरबाजी, भक्तों ने पुलिस स्टेशन के बाहर किया प्रदर्शन; FIR दर्ज

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। रविवार की रात बेंगलुरु के जगजीवन राम नगर में ओम शक्ति मंदिर से निकल रही एक शोभायात्रा के दौरान रथ खींच रहे भक्तों पर कथित तौर पर पत्थर फेंके गए। पुलिस ने इस बात की जानकारी दी है।

एक पुलिस अधिकारी ने न्यूज एजेंसी पीटीआई को बताया कि एक शिकायत मिली थी जिसमें आरोप लगाया गया है कि शोभायात्रा के दौरान बदमाशों ने रथ पर पत्थर फेंके।यूज एजेंसी के मुताबिक इस घटना में दो बच्चों के सिर पर चोट आई है।

बेंगलुरु में शोभायात्रा के दौरान रथ पर पथराव

कथित हमले के बाद, श्रद्धालु जगजीवन राम नगर पुलिस स्टेशन के बाहर जमा हो गए और विरोध प्रदर्शन किया, जिसमें दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई।

प्रदर्शनकारियों ने दावा किया कि पहले भी इसी तरह की घटनाएं हो चुकी हैं। भक्तों ने घटना के बाद FIR दर्ज करने पर जोर दिया।

भक्तों ने पुलिस स्टेशन के बाहर विरोध प्रदर्शन किया

पुलिस ने बताया कि FIR दर्ज कर ली गई है और जांच जारी है। इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई है और पश्चिम डिवीजन के डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस यतीश एनबी ने स्थिति का जायजा लेने के लिए पुलिस स्टेशन का दौरा किया।