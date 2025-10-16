बेंगलुरु में गड्ढों को लेकर जेडीएस के निशाने पर आई कांग्रेस सरकार, 'एक्स' पर शुरू हुआ वार-पलटवार

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। बेंगलुरु की सड़कों पर गड्ढों को लेकर कांग्रेस और जनता दल सेक्यूलर आमने-सामने आ गए हैं। दरअसल, आंध्र प्रदेश के मंत्री नारा लोकेश ने कर्नाटक सरकार पर तंज सकते हुए एक्स पर लिखा, "कहते हैं कि आंध्र का खाना तीखा होता है, अब लगता है हमारे निवेश भी वैसे ही हैं। कुछ पड़ोसी को अभी से जलन महसूस कर रहे हैं।

नारा लोकेश ने का ये तंज, गूगल के उस एलान के बाद आया है जिसमें कंपनी ने हाल ही में आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में 15 अरब डॉलर का ऑर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हब बनाने का ऐलान किया। कंपनी के इस फैसले के बाद दोनों राज्यों के नेताओं में बयानबाजी शुरू हो गई है।

निखिल कुमारस्वामी कर्नाटक सरकार पर कसा तंज नारा लोकेश के पोस्ट के बाद, जेडीएस यूथ विंग के चीफ निखिल कुमारस्वामी ने पोस्ट लिखकर माहौल को और भी गरमा दिया, जिसमें उन्होंने लिखा, "आंध्र प्रदेश निवेश के लिए आकर्षित कर रहा है और कर्नाटक बहाने बनाने में व्यस्त है। आंध्र गूगल को आकर्षित कर रहा है, कर्नाटक के मंत्री गूगल का इस्तेमाल करने वालों को धमका रहा है। न सड़क, न फंड, न नौकरियां, बस रील, रीयल एस्टेट और जुमलेबाजी।"

कांग्रेस ने किया पलटवार निखिल कुमारस्वामी के ट्वीट पर पलटवार करते हुए कांग्रेस ने एक लंबा -चौड़ा पोस्ट लिखकर कहा, कर्नाटक में "नौकरी नहीं, पैसा नहीं"? बैठ जाओ भाई। हम तुम्हें भावनाओं से नहीं, तथ्यों से शिक्षित करने आए हैं।