    गुजरात में सीएम को छोड़कर सभी मंत्रियों ने दिया इस्तीफा, क्या है वजह?

    By Digital Desk Edited By: Abhishek Pratap Singh
    Updated: Thu, 16 Oct 2025 04:45 PM (IST)

    गुजरात में मंत्रिमंडल में बड़े फेरबदल की संभावना है। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व में सभी मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया है। मुख्यमंत्री आज शाम तक राज्यपाल को नए मंत्रिमंडल की सूची सौंपेंगे, और कल सुबह शपथ ग्रहण समारोह होगा। भाजपा के राष्ट्रीय संगठन महासचिव सुनील बंसल गांधीनगर पहुंच गए हैं और बैठकों का दौर जारी है।

    गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल। (फाइल फोटो)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। गुजरात में मंत्रिमंडल में बड़े फेरबदल के संकेत मिल रहे हैं। आज भूपेंद्र पटेल मुंबई से गांधीनगर पहुंच गए हैं। फिलहाल उपलब्ध जानकारी के अनुसार, पटेल सरकार के सभी मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया है। मुख्यमंत्री शाम तक राज्यपाल को नए मंत्रिमंडल की सूची सौंपेंगे। कल सुबह 11:30 बजे राज्यपाल आचार्य देवव्रत महात्मा मंदिर में सभी मंत्रियों को शपथ दिलाएंगे।

    गुजरात में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर बड़े नेताओं के बीच बैठकों का दौर शुरू हो गया है। भाजपा के राष्ट्रीय संगठन महासचिव सुनील बंसल गांधीनगर पहुंच गए हैं। गांधीनगर में प्रदेश महासचिव रत्नाकर और राष्ट्रीय संगठन महासचिव के बीच बैठक हुई। नए मंत्रिमंडल के विस्तार से पहले मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल मुंबई से गांधीनगर लौट आए हैं। इसके अलावा ज्यादातर विधायक भी विधायक निवास पहुंच गए हैं।

    आज रात CM के घर पर जरूरी मीटिंग

    नए मंत्रियों को कल, 17 अक्टूबर, 2025 को महात्मा मंदिर में शपथ दिलाई जानी है। हालांकि, उससे पहले आज रात राज्य BJP और मुख्यमंत्री ने एक जरूरी मीटिंग बुलाई है। यह मीटिंग मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के गांधीनगर स्थित घर पर होनी है। मौजूदा सरकार के सभी मंत्रियों को इस मीटिंग में शामिल होने के लिए कहा गया है। साथ ही, मीटिंग ऑर्गनाइजेशन के पदाधिकारियों को भी मौजूद रहना है। जो डिटेल्स मिल रही हैं, उनके मुताबिक, नई बॉडी में जिन MLA को जगह दी जाएगी, उनमें से ज़्यादातर BJP से होंगे, जबकि कांग्रेस से BJP में शामिल हुए दो से तीन MLA को मंत्री बनाया जा सकता है।

    नए मंत्री लेंगे शपथ

    नए मंत्रियों को कल सुबह 11.30 बजे गांधीनगर के महात्मा मंदिर में राज्यपाल शपथ दिलाएंगे। आने वाले विधानसभा चुनाव 2027 और नगर निगमों समेत लोकल सेल्फ-गवर्नमेंट चुनावों और राज्य के मौजूदा राजनीतिक हालात को ध्यान में रखते हुए, इलाके और जाति के आधार पर समीकरण बनाकर नए मंत्रियों को चुना जा सकता है। ताकि राज्य में मौजूद विपक्ष को काफी हद तक खत्म किया जा सके।

    17 अक्टूबर को गांधीनगर के महात्मा मंदिर में शपथ ग्रहण समारोह

    गुजरात में पिछले कुछ दिनों से कैबिनेट विस्तार पर चल रही चर्चाओं पर अब पूरी तरह से रोक लग गई है। यह तय हुआ है कि भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व वाली BJP सरकार के कैबिनेट विस्तार का कार्यक्रम शुक्रवार, 17 अक्टूबर को गांधीनगर के महात्मा मंदिर में होगा। यह कार्यक्रम सुबह 11:30 बजे होगा। जिसमें राज्यपाल आचार्य देवव्रत राज्य कैबिनेट में शामिल होने वाले मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे।

